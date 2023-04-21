العراق ينهب من قبل  الساسة الفاسدين منذ 20عاما

علي الزبيدي ||

الحلبوسي يستخدم المال السياسي لتلميع صورته وسط تحركات لعرقلة حكومة السوداني

استخدام المال السياسي لتحقيق احلام الحلبوسي وتلميع صورته في وسائل الاعلام، لم يعد امراً خافياً على احد خصوصا بعد ماظهر من حالات فساد ارتكبتها الاطراف المساندة له والتابعة لحزبه خصوصا مايتعلق بسعد كمبش وسرقة وبيع اراضي الانبار القريبة من المطار وصولا الى الدفع من قبل اطراف خارجية وبايدي داخلية لعرقلة اداء حكومة محمد شياع السوداني وافشال مشاريعها.

وقال النائب السابق عن محافظة الانبار طالب الخربيط ان الحلبوسي يصرف اموالا يستلمها من الكويت والامارات على رعيته في الخارج فيما يمنح شهريا 250 الف دولار لقناة الشرقية لتلميع صورته، اضافة الى انه تدخل في مزايدة بشأن بيع اراضي بحجة ارساء المزايدة على تجار شيعة وقد حول الشرطة والجيش لميليشيات تدعم دكتاتوريته في الانبار".

من جانب اخر، بين رئيس مؤسسة دعم الشفافية والنزاهة محمد رحيم الربيعي ان رئيس الوقف السني السابق والمدعوم من قبل حزب الحلبوسي سعد كمبش عملية منسقة ومخطط لها ومدعومة بالتأكيد من قبل جهات متنفذة، اذ يهدف ذلك الى استهداف حكومة السوداني بعد ان حركت وبشكل جدي ملفات مكافحة الفساد وبشكل متسارع خاصة خلال الشهر الماضي، اضافة الى انها محاولة للتغطية على ملفات الفساد المتورط بها كمبش وعدد من كبار المسؤولين خاصة ممن جاؤو به للمنصب".

من جهة اخرى، عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، يؤكد ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد تنصل من مسؤوليته خلال الايام الماضية بحجة الاجازة، وهو مايؤكد وجود محاولات لعرقلة العملية السياسية في البلاد، خصوصا ان هناك ايادي خارجية وبتنظيم وتنفيذ داخلي تسعى لعرقلة سير الحكومة.

اذا كان هناك رجال عراقيين وطنيين في الاطار التنسيقي عليهم تقع مسؤولية اقالة الحلبوسي ولديهم الادلة الكافية. على ادانته اولها الثراء غير المشروع في فترة قصيرة

على القضاء العراقي وهيئة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد الاداري والحكومي التي شكلها رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ان تنشط بشكل اوسع واكبر لكي تمسك بكل من تسول له نفسه ان يتجاوز على المال العام لان هذه ثروة اجيال قادمة واموال شعب يعاني الفقر وضعف الخدمات من الصحة والتعليم والبنى التحتية وشضف العيش الكريم لدولة تعتبر من الدول المهمة في تصدير النفط

ــــــــ