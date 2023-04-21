المقالات

إنَّها تَذْكِرة..!


كوثر العزاوي ||

 

ونحن مغادرون محطة ديوان ضيافة الرحمن، وحيث الشياطين قد نَصبت الفخاخ على طول الطريق لسنةٍ قادمة، فالله الله بحماية الأنفس والتركيز على نقاط ضعفها، وكل انسان لابد أنه يحيط علمًا بما يوقِعهُ نتيجة الضعف، بمعنى أنه خبير بنقاط ضعفه، وشغل الشيطان كما نعلم هو استهداف نقاط الضعف في الانسان بعد التخطيط عليها بمعونة اداوته المتنوعةفي عالم الماديات، ومع آخر ساعات الضيافة الرحمانية، ونحن نحزم حقائبنا الملأى بالكثير من عطر أيام الله الزاكية، ومايزال الشعور محلّقًا في فضاء الملكوت، فما على المؤمن إذا شاء أن لايُغلَب وأن لايَخسر هداياه ومغانِمه ومما حصل من مكاسب، أن يَعي الايام القادمة بحذر، لأنها أيام الانتقام للشياطين منّا عادة، فتسلّ سلاح حقدها على من اطاع الله في الصبر على الصيام، وقد أصفِدت بالأغلال طيلة الشهر الفضيل، لتقوم بعد إطلاقها بمصادرة مكتسباتنا الروحية والمعنوية، حتى تعيدنا إلى نقطة الصفر كما قبل دخولنا برج الحصانة الذي شيدته الملائكة لاستضافة عباد الرحمن والإقامة في صروحٍ تحرسها ونحن آمنين منعَّمين، فما علينا بعد انتهاء العدة سوى تشييد أبراج الحيطة والحذر بجدار التقوى والمَنَعة، والتنازل بقناعة مطلقة عن محطات الضعةِ والهوان ومواطن اللهو والشبهات، ورفع منسوب المراقبة، والصدّ عن ومكتسباتنا بأدوات التقوى وسلاح الإخلاص والدعاء، "اللهم أعنّا على أنفسنا وادحض شياطين الإنس والجن عن مكتسباتنا انك سميع مجيب"

 

تقبل الله اعمالكم وبارك لكم في عيدكم وكل عام وانتم وأهليكم سالمين غانمين.

 

٣٠-رمضان١٤٤٤هج

٢١-نيسان٢٠٢٣م

 

 

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق ينهب من قبل  الساسة الفاسدين منذ 20عاما
الاتفاق السعودي الإيراني والضربة الاسرائيلية؟!
اليوم الجمعة يوم القدس العالمي.. الموافق 21/4/2023...
سوق الدنيا..!
روح الله الخميني اصبح هلال القدس لا يعرفه إلا العارفون..!
إنَّها تَذْكِرة..!
صغار عائلتي صائمون..!
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
عودة سوريا للحضن..
 (غاندوا)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
فيسبوك