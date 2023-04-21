فرقان الرضا ||

في احدى الافلام (غاندوا)

اللي يتحدث عن المخابرات والتجسس اللي تقوم بي بريطانيا ...

من ضمن المحاور اللي طرحه الفلم

هو محور (الدخلاء على العقيده الشيعيه)

بريطانيا مخابراتها تجند عملاء لدراسه كل مايتعلق بالعقيده الشيعيه وتستخدم هذه العقائد بضربها من الداخل ...

وللاسف هذه دخلت الى عمق مراكزنا الدينيه في العراق خصوص كربلاء

هدفهم تقليل الثقه بالمراجع والكتب الدينيه

عمل السيئات وعدم الالتزام بالاعمال الصالحه

اذاكان الصرخي وابن كاطع يعملون علنا لضرب العقيده المهدوية واشاعه الشبهات

ف هنالك جنود عملاء متخفيين يعملون نفس الهدف لكن غير ظاهرين ..

فديربالكم ... واذا صار هيج شي وياكم ارجعوا لاصحاب الاختصاص الديني شيوخ مراجع علماء حتى يوضحولكم الطريق وينقذوكم من شر هؤلاء المضللين

واذا تكدرون تبلغون عليهم جهات معنيه حتى تتخذ اجراءات بحقهم وتوقفهم عند حدهم .

ولمن يريد ان يطلع على تفاصيل اكثر حول قضيه الدخلاء ... ليطالع كتاب مستر همفرد

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