المقالات

عيدية الوهم .بين الاستثمار والاستحمار ..


حسين الذكر ||

 

كم مرة نزلت دمعتي بشهقة منلوجية.. حينما دعاني الاخ الدكتور علي صاحب مدير منتدى شباب الحرية للمشاركة بتوزيع وجبة ملابس هدية العيد لمجموعة من أربعين يتيما  .. بعد استحصاله مبلغ من احد فاعلي الخير ممن رفض ذكر اسمه  ..

وكم كانت البهجة بادية على سيماء الأطفال بهذه الهدية البسيطة .. التي سيكون لها عند الله جل وعلا اجر عظيم اذ اوصي بكتابه الكريم الاهتمام بالايتام حقا وليس نفاقا ودعاية انتخابية او حزبية او تظليل وتشويه مفاهيم  ...

خلال ايام خلت كنت اجلس  مع الصديق الأستاذ زهير أبو امير في مكتبه لتوزيع الرواتب .. وشاهدت عدد كبير من المسنين والمتعبين والمحتاجين والمساكين .... يلوذون طول النهار يترقبون ويسالون عن مدى صحة دعايات التواصل والفيس حول توزيع عيدية او مكرمة ما تسهل عليهم وتخفف عنه وقع صعوبة الأيام السوداء ..

للأسف الشديد انتهى شهر رمضان المبارك وتم نسيان سلته الرمضانية المزعومة .. التي عملت لها ماكنة الدعاية بافراط مخجل ... وانتهى شهر الله دون ذكر عباده بما يسرهم .. وحل العيد وظل اليتامى والمعوزين بعيدين عن مليارات عوائد النفط التي غدت مرتعا يلهوا بها  الشرق والغرب ورجالاتهم  ..

الله وحده يعلم خلال إجازة العيد ، كم موظف كبير – على عادته السنوية  في كل عيد – سيسافر واين سيحل وكم يوم سيبقى فيما ستبقى سلطته قائمة وكرسيه محفوظ ورواتبه مستمر وامتيازاته تصله الى أي مكان يريد  فيما معاملات المواطنين ستبقى معطلة تنتظر عودته الميمونة .. وكم يأخذ معه من الأرصدة المنهوبة وهي تمثل أموال المشاريع العامة المتوقفة والمعطلة والمتلكئة منذ سنوات طويلة فيما أصبحت مشاريعهم المغطاة بستار الاستثمار استحمارا لشعب منهوب ..  تنجز خلال مدة وجيزة وتدخل حيز الخدمة الفعلية امام انظار الفقراء الذين يلعنون ويدعون على من نهبهم ودجل عليهم وانساهم أهدافهم الحقيقية بعد ان شغلهم باكاذيب وهمية تسويفية تجهيلية ..

الله الله بالايتام والفقراء .. يا ساسة العراق بكل عناوينكم ومسمياتكم المحترمة .. فان الدنيا زائلة والأرض متحركة والوقائع متغيرة ..كما ثبت لكم مع من سبقكم في الحكم ..فانها لن تدوم .. والمال والقوة والعناوين والأحزاب والحواشي والمحيطين ... لن ينفعوكم بشيء .. الا من اتى الله بقلب سليم وفعل ابيض نقي نظيف .. لا رياء فيه ولا دجل ولا كذب ولا تشويه ...

لقد ساء ما يفعلون .. ولا حول ولا قوة الا باله العلي العظيم ..

 عليه توكلت واليه انيب !

 

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مزالق الطريق  ومزالق  الشيطان
النزاعات العشائرية ورقة تآمر جديدة
الجاهلية من الناحية السياسية/الحكم بغير حكم الله /الأخير ...
إيران تؤسس لقطبية إسلامية وتقودها ،ضمن تعدد القطبية العالمية لجديدة
عيدية الوهم .بين الاستثمار والاستحمار ..
بمناسبة العيد إيران تقدم هدية ثمينة لإسرائيل
الخرق القاتل..!
الشعوب تُصنع..!!
كوكب العراق..!
مراجعة الطبيب وسلاح المؤمن
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
فيسبوك