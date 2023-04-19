ما يجري في المنطقة والعالم تحوّل استراتيجي نوعي مهم للغاية..!

محمد صادق الحسيني ||

خصوصًا فيما يتعلق بالتفلت السعودي من ، او

"التمرد "على الخطوط الحمر الأمريكية التقليدية…!

محمد بن سلمان بعد وصوله إلى قناعة تامة بأنّ الديمقراطيين وإدارة بايدن لم ولن تسمح له بجلوسه على عرش الملك وانهم استخدموا ايران بعبعاً لاخضاعه لهم واليمن منصة للاحتواء المزدوج لكل من بلاده وجيرانه ، قام ب"التمرد" على سيده الضعيف والمنكسر عالمياً ، عبر خطوات عديدة منها إقتناعه ، للمشي مع مجموعة - أوبك بلس - بتخفيض إنتاج النفط تنفيذاً لرغبات روسيا والصين ومن ثم استقباله الرئيس الصيني في بلاده وعقد القمم الثلاث معه وبعد ذلك قيامحه بالمصالحة مع حركة حماس واستقباله لقادتها الان ، والاهم من كل ذلك إعادة العلاقات مع إيران واخيرا قيام وزير خارجيته بزبارة سورية واخيراً معالجة الملف اليمني وغيرها من التحركات بعيداً عن التحكم الامريكي الكامل..

كل ذلك ادى وسيؤدي بالأمريكيين إلى المكر ببن بن سلمان ومنافسيه في الداخل مما قد يحرك بعض الأمراء المعارضين ضده …

هذه التحولات مجتمعة اذا ما وضعناها في سياق التحول الاستراتيجي الكبير المنتظر ، من نتائج انتصارات روسيا المبهرة قريبا في اوكرانيا ، كما هو متوقع …

والتصدع الكبير جداً في الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني المؤقت ، وكذلك في نظامه العنصري الفاشي…

سيجعل العالم في صورة مختلفة تماماً عما كان عليه ، من قبل..

اذ سرعان ما سيتعزز انتقال مركز ثقل العالم من الغرب الى الشرق، كما هو ظاهر الان في ساحات عديدة ومحطات مختلفة..

ويتسارع العد العكسي لافول الهيمنة الامريكية الاحادية، وتبلور عالم جديد متعدد الاقطاب ، سنكون فيه نحن في محور المقاومة الرقم الصعب وبيضة القبان …

عالم ينهار

عالم ينهض

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