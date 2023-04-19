كمبش وبيت العنكبوت ..!

المهندس الاستشاري رحيم المالكي ||

حلول الحجاج وصدام مخالفة لمبدأ سماوي ( ولاتزرو وازرة وزر أخرى) سرق كمبش بجكسارة اقاربه من منطقة محصنة جداً وحتماً بتواطئ أو تقصير من القائميين ع سجنه ويظهر أنه اوهن من بيت العنكبوت خصوصاً لسارقي المال العام ومن لهم حماية مغطاة من الرعيل الأول لسياسي وعرابي الفساد لأنهم مشاركيين معه بسرقة ملايين الدولارات.

صدمة كبيرة لجدار العدالة بعد ما هرب نور زهير وهيثم الجبوري ومصير غامض لشركائهم و علاج اعور بمعاملتهم كمقترضيين وليس سراق للمال العام يدفع ربع ماسرق ويطلق سراحه.

هنا نرجع لمبدأ أحجز من هرب الحوت حتى ولو كانت أمرأة حتماً يجبره بقايا فتافيت ضميره الميت أن يسلم نفسه .والحال ينطبق فيه الفساد على الوقف السني بهروب كمبش وملياراته ولاننسى الوقف الشيعي وبلاويه والحال ينطبق على أغلب مفاصل الدولة سواء كانت عميقة او گياش وتحولت ترليونات الفساد الى الأرصدة الشخصية وأفلات الفاسدين ليس مستغربا لأنه مغطى حزبيا ومكوناتيا وطائفيا لأن الفاسد بأمتلاك الثروة الضخمة من السحت الحرام وشراء ذمم بعض مراكز القرار الذي يفلته من الحساب .

ولله درك يا عراق

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