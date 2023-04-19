كمبش..ماذا وكيف ولماذا ومتى واين وأيان ولماذا..!

هادي خيري الكريني ||

احد كبار السراق واللصوص بمساعدة النائب اسماء حميد كمبش يتم تهريبه من داخل مركز شرطة كرادة مريم..

إلى هنا الأمر عادي كل المتصدرين للمشهد السياسي السني يعملوا على مبدء بلد فيه الشيعة شركاء وليس عبيد فاليدمر!

اين المشكلة ؟

مكتب القائد العام يصدر بيان انه وضع اليد على الوثائق التي تتعلق بتهريب المدان سعد كمبش وانه تم بمساعدة ثلاثة شرطة ( فوق القانون والدستور ) من حماية اسماء كمبش وانه تم اعتقال الضباط والمسؤولين عن حماية مركز الشرطة !

اي والله ما قصرتوا !

والنعم منكم من قبضتوا على الوثائق وفلت المجرمين الذين سهلوا عملية الهروب !

وأسماء كمبش الان تضحك ملأ فمها على شعب مضحوك عليه ومنهوب ومهانة كرامته ؟

اسماء كمبش فوق القانون والدستور وفوق الشعب العراقي كله لأنها من حزب الحلبوسي والحلبوسي فوق القانون والدستور لانه هو رئيس اعلا سلطة وكيف لا يكون فوق القانون والدستور وهو من يشرف على سن القانون ويشرع ؟

ياسادة ياكرام

والذي رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض والسموات في يومين وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام لو كنت وزير للداخلية.

لن تفلت من يدي اسماء كمبش ولو كان معها شياطين الإنس والجن لوضعتها في زنزانة منفردة حتى تعرف ان الله حق وان لهذا البلد أهل لا يخافون بالله لومة لائم ...

ياسادة ياكرام

اذا فلت اسماء ولم يتم البطش بها على البلد السلام .

وسوف يفلت كل القتلة والسراق والمجرمين والذي يحكم البلد هو قانون الغاب !

ياسادة ياكرام.

النائب غير محمي اذا ارتكب جريمة مشهودة وأسماء كفرت بالعراق أرض وشعب بفعلة اقل ما يقال عنها جريمة مشهودة وتفلت من العقاب.

اين الادعاء العام ؟

أين القائد العام للقوات المسلحة؟

تصدر بيانات وانت المسؤول الأول وسوف تسأل أمام الله ولات حين مندم ؟

لن نهدء دون أن نسمع كل من ساهم او ساعد او حمى او سهل او دافع عن سعد كمبش خلف القضبان ؟

من رئيس مجلس النواب إلى كل مسؤول الحراسة يتم لمهم وادخالهم السجن ؟

السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق حسن.

عوج الارائك عميت فانبريت لها تلويها فتعتدل

ننتظر منك إصدار أوامر قبض بحق كل هؤلاء وتخويل الشعب العراقي للقبض عليهم !

السيد القائد العام للقوات المسلحة إنهاء خدمات كل منتسب حماية يعمل مع هؤلاء مالم ينسحب فورا وخلال 24 ساعة يتم فصله من العمل ولا تستثني منهم احد ولا تاخذك بالله فيهم لومة لائم ابطش بكل اذرع الجريمة وحيدهم فورا .

ثم ألجأ إلى الادعاء العام لإصدار اوامر قبص بحق كل النواب والمسؤولين الذي ساهموا ويساهموا بخلق الفوضى وتهريب المجرمين والسراق ..

اضرب على ايدهم فديك مهم جعفلا لجبا !

أئتيهم من حيث لا يحتسبون واخذ عليهم آفاق الأرض فإننا بلد مهوب ومهدوره حقوقه من زمر عملاء الصهيونية وسراق وقتلة. والله سوف يكتب اسمك بماء الذهب وستكون اول رئيس وزراء بطش بكبار سراق العراق والعملاء واقصي القتلة !

نتظر من القضاء إصدار أوامر قبض بحق كل من سهل وساعد وحمى وهرب ودافع عن احد كبار سراق العراق المدان سعد كمبش ولا تستثني منهم نائب مهما كان منصبه وخول الشعب شرطة وجيش وحشد وموظفين عمومين وامن وطني وسواد المجتمع للقبض عليهم وإصدار اوامر قبض لكل حماياتهم الذين لن يتركوا عملهم تحت إمرة هؤلاء ..

السيد القائد العام للقوات المسلحة ألجأ إلى الشعب ببيان تطلب فيه مساعدة الجيش الشرطة والقوات الأمنية للقبض على هؤلاء

وإصدار أوامر بنقل كل حماياتهم وفصل من لم ينفذ الأمر فورا !

ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم

كاتب مختص بالاحصاء والمال والاقتصاد والسياسة

19/4/2023 الأربعاء

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