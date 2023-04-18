وراء كل تراجع تربوي تساهل الاسرة

مانع الزاملي ||

لايكاد يمر يوم دون ان تطالعنا الاخبار بحادث ، او جريمة ، او جناية ، ابطالها الاكثر هم طبقة الشباب والمراهقين منهم ، فلم تعد المنافسة في تربية الابناء وتوجيههم مقتصرة على الوالدين فقط ، بل تعداه الى مجموعات اخرى اكثر تأثيرا ،وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي ،وألعاب الفيديو، والاصدقاء الجدد الذين يحصل عليهم الشاب من خلال كروبات ومجموعات في العالم الافتراضي ،الذي يهيأ للشباب فرص كبيرة ،تحول دون استماعهم لتوجيهات ونصائح الوالدين ،التي قطعا هي الاحرص ،والاثمن، لتنمية سلوك سليم ومتزن وبعيد عن الانحراف، او الامراض ،مما جعل بعض المتخصصين يتحدثون حاليا عن استقالة الام والاب من وظيفة تربية الابناء، بعد فشلهما في المهمة ، من المعروف في مجالات التربية ان يحتفظ الابناء بما تركه فيهم الاباء ومنذ الصغر،لان عادات الاهل تنطبع في ذهنية وسلوك الابناء سلبا او ايجابا ، لكن المشكلة في عصرنا الحالي ان تأثير الأب والام لم يعد له وجود ،وقديما كانت نتيجة الطفل او الشاب تظهر مع تقدمه في العمر على شكل قيم اخلاقية رصينة وتوجه ديني واخلاقي ملموس ، وابتعاد عن كل سلوك يسيء لسمعة الاهل ، لدرجة ان سمعة العائلة يعتبرها الابن قيمة عليا لايمكن التنازل عنها مهما كانت المغريات ، ليس مقبولا ان نسمع من الاباء عذرهم بعدم مراقبة ابناءهم وبناتهم بحجة الانشغال ،او السعي لتوفيرلقمة العيش الكريمة، للاسرة وان كانت بعض الاسباب صحيحة، لكن هذا لاينبغي ان يلغي دور الاب في توجيه ابناءه ، فما قيمة حياة وتهيئة مستلزمات عيش لابناء مهملون ويتصرفون دون رادع ! ان تهاون الاباء والامهات عن مراقبة وتربية الابناءيفسح المجال لعوامل ومؤثرات خارجية تتحكم باخلاق المجتمع, وهذه العوامل التي اسميناها بالخارجية ،نجدهم اشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي ، في شخصيات الفيديو ،وتنشط هذه الشخصيات في صناعة المحتوى ،بغض النظر عن نوع هذا المحتوى ،ان كان مناسبا للطفل او لا ! ان ترك الابناء بلا قدوة يستنير بسلوكه،يجعلهم ضحية لتيارات فكرية يستمدونها من خلال برامج كارتونية،ولها تأثيرات سلبية على سلوكهم ، والاصدقاء اهم اكثر تأثيرا في الابناء ، لان التقنية الحديثة التي غزت البيوت لايحصل عليها الولد الا من خلال اصحابه ،بسبب جهل بعض الاباء بتلك التقنية، وتواجد الاصحاب مع بعضهم البعض يزيد مساحات التفاهم بينهم اكثر من الاسرة مع الوالدين خاصة المراهقين الذين يبحثون عن الاستقلالية في هذه الفترة من العمر ،والتكنلوجيا والعولمة غيرت مفهوم الصواب والخطأ ، فكيف يمكن الوقوف بوجه لعبة ( الجيم وول) وهي تعلم الطفل السرقة وتحطيم السيارات والاثاث،وتعلمه كيف يهرب من الشرطي ورجل الامن وعند تحققها يعتبر فائزا في اللعبة ! هنا المسألة ليست مسألة تسلية او تقضية وقت وانما عملية تدمير للاخلاق بوسائل متطورة ! لقد ظهرت العاب الفيديو والالعاب الالكترونية منذ اكثر من ثلاثين سنة، لكن تأثيرها لم يكن بهذه القوة ، خاصة على الاطفال والشباب والمراهقين ، لانها كانت مجرد وسيلة تسلية ، لكن الان دخلت عالما افترضيا منوعا حتى اصبحت اقرب للعالم الحقيقي ،بسبب المحاكاة والتفاعل البصري والصوتي والحركي ،فجذبت الكثير اليها لدرجة الادمان ،فأصبح لها رواد ومدمنون وتحولت من مجالات تسلية الى مستشفيات ومرضى ومصحات ،وقديسبب الادمان عليها ، السمنة لقلة الحركة ،وحصول عاهات جسدية كأنحناءالعمود الفقري ، واجهاد العينين ،والاصابة بالتوحد ،والسلوك العدواني والعنف ،وحالات الارق ومشاكل في النوم ، وقلة الانتباه والتركيز ، لدرجة عدم استجابة الابناء للاهل عند مناداتهم ، وقلة الاقبال على تناول الغذاء مع الاهل مع ماتتركه هذه الاوضاع من انتكاسات صحية وسلوكية خطيرة ، وكذلك حصول حالات تهور وتوتر ، وعدم انتظام في ارتياد المدارس فضلا عن الرسوب في الامتحانات ،وقد لاتخلو عائلة من احدى هذه الحالات ان لم اقل معظمها ! فكيف يصح ان يتراجع الاهل عن التصدي بحكمة لهذه المخاطر وبسلوكية رياضية لافهام الشباب لانهم في زمان غير زمانهم ويفترض تحري كل اسلوب ناجح للتوجيه وتلقين ابناءهم العلوم والسلوكيات النافعة وترسيخ مفاهيم وقيم الدين الحنيف وخصوصا في هذه الايام الرمضانية التي توفر اجواء روحية رائعة ويمكن استغلالها لتطهير سلوك شبابنا من الاخطاء ،علينا في البيوت ان نجلس مع ابناءنا ونسمع منهم ونحذرهم من اصدقاء السوء، وان نجعل رغباتهم محل الاهتمام ونناقشهم بمودة وحب ، لان الابن والبنت ان لم يحصلا على الاهتمام والحب في البيت ومن الاهل فسوف يبحثون عنها خارج البيت وربما تستغلهم النفوس المريضة لارتكاب المحرمات وربما الجرائم احيانا ، وعلينا ان نعرفهم بالامور النافعة والصحيحة ،وان لانمارس الاخطاء ونطلب منهم الاستقامة ، لان ذلك يوقعهم في حالة من التناقض ، لان الامور غير المهذبة ممنوعة على الجميع والالتزام بالاخلاقيات والتدين واجب على الجميع ,

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