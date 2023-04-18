سحور سياسي مع صديق إفتراضي ..!

عبد محمد حسين الصافي ||

صديقي الأفتراضي سألني؛

- منو أكثر جهة إستفادت من هوسة تشرين؟

جاوبته وبدون تفلسف أو لف ودوران؛

جماعة الدعوة وبالأخص حجي أبو إسراء

- شلون؟!

كَتله تتذكر الأمور شلون صارت بأيام العبادي الأخيرة، وخلافه ويا المالكي، وتراجع حظوظ وفرص الدعوة، وشلون تولد إنطباع عام عد مراقبين ومهتمين، على إنه العبادي هو آخر رئيس وزراء من الدعوة، وشلون من تطلع من الدعوة بعد صعبة جدا جدا ترجعلهم؟ وتتذكر عزة الشابندر كشّاف العملية السياسية بالعراق وأكثر واحد قاري جيد للمسار السياسي بالعراق شكَال؟

- ماأتذكر ذكرني بله؟

إي أذكرك شكَال الشابندر؛

كَال سجلوها عني، "العبادي آخر رئيس وزراء من الدعوة، وإن ذهبت عنهم فلن تعود لهم".

وكَتله تتذكر أول أيام عبد المهدي، وشلون أكبر كتلتين شيعيتين وكَفن وياه، وشلون بدا بداية قوية وإنفتح ع الصين وعلى المانيا وهواي ناس تسولف عن فرص نجاح حقيقية أمامه؟

- إي أتذكر

كَتله زين لو باقي عبد المهدي تعتقد ترجع الأمور للدعوة بعد؟

- أستبعد

كَتله دهاك إستلم؛ عبد المهدي مزلكَوه، وصارت ركضة عليه وهنياله اللي يتحزم وياخذله طعنة منه، وإجا وراه الفا شل والفا هي والفا سد وإفترت إفترت وردت للدعوة.

- جا السوداني دعوة، جا مو إستقال من الدعوة؟

لااا مالك شغلة، إستقالته تكتيك ومناورة والك الصافي.

- وبعد؟

بعد الأمور ماشية تمام التمام للدعوة، وسانت ليكَو المعدل راح يعزز من فرصهم أكثر بعد، وإنتظر الأنتخابات الجاية وإتأكد بنفسك.

- جا وتشرين وهوستها وشعاراتها وكتلة إمتدادها؟

أبشرك هيه الخاسر الأكبر، كشفت نفسها، وحطت كل بيضها بسلة وحدة، ولو باقية على شعاراتها ولاهالفشل والتيهان جان أصلح الها، وبالأنتخابات الجاية اذا حصلولهم ٥ مقاعد عاتبني.

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