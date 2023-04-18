الصراع والحرب في السودان صراع دولي بامتياز بأدوات داخلية

محمد صادق الحسيني ||

ما يحدث في السودان يتعلق بالصراع على مياه نهر النيل وسد النهضة والبحر الأحمر.

أمريكا والكيان الصهيوني يريدان زعزعة الاستقرار في حوض النيل ومنطقة البحر الاحمر.

وجود تقارير تشير إلى سرّ الصراع هو مناجم الذهب في السودان والشراكة بين قائد مليشيا الدعم السريع ودولة الإمارات،فضلًا عن وجود معادن أهم وأخطر بكثير من الذهب لم يتم التطرق إليها من ضمنها الاحتياطيات الضخمة من "اليورانيوم" المكوِّن الرئيسي بعد تخصيبه للقنبلة الذرية.

امريكا تريد منع توسع نفوذ الصين التي باتت تملك تجارة واسعة واستثمارات كببرة هناك

امريكا تريد منع الروس من ايجاد رأس جسر لهم هناك ، وهم الذين يفكرون في استئجار قواعد لهم هناك.

وعيك_ بصيرتك...



