السودان.. مسكين هذا الشعب الفقير

مظهر الغيثي ||
كان الارباك الأمني في السودان يشكل تحدي كبير بالنسبة لي لمعرفة اصل المشكلة نشوء الحرب الاهلية
والكثير سمعنى عن النية بإنشاء قواعد في السودان لامريكا وروسيا
والنفوذ العربي هناك
وبعد البحث تبين ان اصل المشكلة هو ارتفاع العقود الاجلة للذهب
فالسودان تملك حصة 4% من السوق العالمي للذهب واضعاف هذا الرقم هو الحصة في السوق السوداء للذهب
التحول العالمي الجديد يحتاج إلى أكبر كمية من الذهب وخارج العيون والأنظمة
والحروب تحتاج إلى المزيد من الذهب لشراء الأسلحة وتمويل الحرب (الحرب الروسية الاوكرانية)
مسكين هذا الشعب الفقير، يملك كل هذه الثروات ولا يملك ومام أمره.
نسأل الله الأمن والأمان لهذا الشعب الجميل
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