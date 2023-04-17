المقالات

في العراق  ..هل يحترم الصحفي !


حسين الذكر ||

 

جميع المسؤولين على الاطلاق وبجميع المناسبات سيما الانتخابية او الاحتفالية بالتنصيب وتسنم مراكزهم وسلطانهم الجديد ... يتحدثون حد التبجح عن دعم وتكريم واهمية الصحفي ..

في بطولة الخليج العربي الأخيرة التي تكاد تكون اهم حدث معنوي في العراق الجديد منذ 2003 حتى اليوم والذي اذهل العراقيين والعرب وآخرين من العالم .. كان رجال الصحافة والاعلام هم صناع الإنجاز والحدث بلا منازع حتى وصف الحدث بانه ( بطولة اعلام وجماهير ) .. وقد اختتمت البطولة وتم توزيع الأموال - بالهبل - وبشكل لا يصدق حتى ان المسؤولين تسابقوا على بذخ أموال الشعب تحت عنوان التكريم  .. دون ان يذكر احد من رجال الصحافة والاعلام الذين عاشوا ظروف صعبة جدا وسهروا بل وحتى تعرضوا للخطر وامتهنت كرامتهم مرات عدة ولم يستلموا الا وعود بسوف وسوف .. لكنهم واظبوا وصبروا وسكتوا من اجل أداء الواجب والتميز  والإخلاص للمهنة ورفع اسم الوطن عالي كهدف اهم واسمى  ..

حتى المنحة السنوية التي مبلغها تافه وبخس ..... وينتظرها الصحفي بعنوان ( من قلة الخيل ) .. ولا ينسجم مع روح ومهنة الصحافة لم يستلموه .. وها نحن ننهي الثلث الأول من العام الجديد دون ذكر شيء الا سوف وسوف  ..

حتى قطعة الأرض التي وزعت بعهد السيد رئيس الوزراء نوري المالكي واستلمها جميع صحفيوا المحافظات العراقية منذ عشر سنوات تقريبا .. فيما ظل صحفيوا العاصمة ( مغضوب عليهم ) بلا مجيب ..  كلما سالوا عن حقهم هناك من يخرسهم بعنوان .. سوف وسوف .. !

اسالوا الصحفيون الرسميون الذين بلغ عددهم الالاف .. واغلبهم نشطون وعاملونا وفاعلون .. كم منهم يتسلم راتبا شهريا من مؤسسته .. وكم هو الراتب وهل يليق بمهنة المتاعب وعضوية صحابة الجلالة والسعادة ..

انظروا الى حال الصحفي الحقيقي الذي يعيش الميدان ويمضي جل وقته من اجل نقل الحقائق ومطاردة الخبر ونشره وتعديله وتحريره وتوظيفه بما ينسجم مع مصلحة بلده .. اداءا لرسالته الوطنية والمهنية والدينية ..

الصحفي والإعلامي العراقي ... مظلوم من جميع المسؤولين والمؤسسات  .. والكل يتعامل معه على طريقة ( سوف وسوف وسوف ) ..علما انهم قدموا الشهداء والجرحى وكانوا بصفوف اول المضحين ..

لله المشتكى وهو المعين .. وويل لامة ( لا تحترم مثقفيها واخر همها التفكير في صحفيها واعلامها تفكيرا حقيقيا بعيدا عن سوف وسوف وسوف  ) .. !

نصيحة لمن يهتز او سيتهز ضميره لحال الصحفي عليه ان يبحث عن علاجات بعيدا عن الطرق التقليدية النفاقية المتائكلة والمتهالكة ... فانها لا تفضي الى حلول وستميت الحقيقة وتحرف القضية مرة بعد مرة .. فضلا عن كونها أساليب غدت مفضوحة امام الصحفيين والمواطنين ... وقبل ذلك امام رب العزة .. وهو ارحم الراحمين .

 

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في العراق  ..هل يحترم الصحفي !
إذلال الطاغية في الحياة الدنيا
العراق نحو الإستقرار
هذا ما ينتظر الشعوب المطبعة مع الكيان الغاصب..!
أجملُ لــغة..!
انفق ولا تبخل..انفق ولا تعلن..!
أعياد الشعب الحر..!
وجهة نظر المقاومة واستراتيجية العلاقة مع روسيا والصين
القدس بين الأيام
لا توقضوا الايتام..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
فيسبوك