المقالات

يوم القدس أو اليوم العالمي للقدس


حسين احمد الحسيني ||

 

هو مناسبة عالمية انطلقت من جمهورية إيران الإسلامية

وباقتراح من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه

 في شهر رمضان عام 1399 هـ

ليڪون يوماً رسمياً لمناصرة الشعب الفلسطيني في آخر جمعة من شهر رمضان في ڪل سنة؛

ليُقام فيه المظاهرات المناهضة لإسرائيل،

والمعارضة لاحتلال القدس،

وذلك من خلال العديد من الدول العربية، والإسلامية

من مختلف أنحاء العالم،

حيث يصل هذا العدد بحسب التقارير الأخبارية إلى أڪثر من 80 دولة.

حينما كان الإمام الصادق (عليه السلام) يقرأ الآيات التي وردت في مطلع سورة الإسراء حول قتال المجاهدين ومعاقبتهم لبني إسرائيل على إفسادهم في قوله تعالى : 

((فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ، فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ ، وَكانَ وَعْداً مَفْعُولًا ))

فسأله بعض أصحابه عن هؤلاء الذين سيبعثهم الله تعالى لقتال بني إسرائيل،

فقال له ثلاث مرات :

(هم والله أهل قم ، هم والله أهل قم ، هم والله أهل قم)

راجع بحار الأنوار:  ٦٠ : ٢١٦

وفي حديثٍ عن النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) يصف جيش الخراسانيين

الزاحف نحو القدس بقوله :

(تخرج من خراسان راياتٌ سود لا يردّها شيء حتى تُنصَب بإيلياء)

يعني بيت المقدس

وفي رواية أخرى تصف قائدهم بأنّه لو قاتل الجبال لهدّها،

واتّخذ منها طُرُقاً حتّى ينزل بيت المقدس

وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله  قال :

(لا تزال عصابة [جماعة] من أُمّتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم،

ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة) .

مجمع الزوائد ج١٠ ص٦٠

 

طَمئنوا الجميع أنَّنا لن نترك فلسطين وحيدة مَهما تعاظمت الضُّغوط واستحكم الحِصار.

                                                                  (الشَّهيد القائد الجنرال قاسِم سُليماني)

 

١٥-٤-٢٠٢٣

 

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحجاب بين جيل الام والبنت..!
فتوى يوم القدس !
أبو منتظر المحمداوي..!
الدعاية المضللة وخطوات لمواجهتها
يوم القدس أو اليوم العالمي للقدس
عراق ما بعد 2003 ..الانتخابات لم تعد تجدي نفعاً ..!
كأنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ"..وقفة بلاغية
مشكلتنا الغفلة عن  التاريخ وسننه..!
اغتصاب طفلة..!
دمى الملابس دمى الملابس النسائية والرجالية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك