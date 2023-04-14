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ياغي..!


نزار الحبيب ||

 

المسلسل الإيراني  المتمرد(ياغي) حقق  أعلى نسبة مشاهدة. والذي اقتبس بالأصل من رواية حلم الإيرانية..

المسلسل  العراقي  الماخؤذ  من هذا المسلسل  بنفس الإسم  والسيناريو  مع تعديل  فقط  هو الشخصيات  النسائية  بدون  حجاب..حقق  أيضا  نسبة  مشاهدة...

ومسلسل  خان الذهب  الماخؤذ  عن رواية  الأخوة  كرامازوف  الروسي مع تعديل  بعض  الشخصيات  كعدد  الأخوة  اثنان  فقط  وليس  اربعة  وشخصية  الاب  في الرواية  شخصية  فاسدة  وليست  طيبة..لكن  حقق  شيء  جيد  ونجح  هذا المسلسل

ومسلسل  بغداد  الجديدة  الماخؤذ  من الرواية  الفرنسية  الكونت  دي  مونت  كريستو  للكاتب  الكبير  ألكسندر  ديماس

ومسلسل  الاقتحام  الماخؤذ  من الرواية  الإيطالية  يوم في موناكو..أيضا  حقق نسبة  مشاهدة

الأدب  المقارن  شيء  موجود  بكل  المجالات  الفنية  ولابأس  بشرط  أن تكون  مناسبة  للبيئة  الثقافية  وهناك  تجارب  أثبتت  أن بعض  النصوص المترجمة  تكون أفضل  من  الأصلية  بشرط  ثقافة  المترجم  وتنويه  للتصرف  بالنصوص..وقد نجح  الأديب  المصري  مصطفى  المنفلوطي  بهذا المجال  وتفوقت  رواياته  المترجمه  عن أصلها  الفرنسي  مثل  ماجدولين  والفضيلة 

لكن  السؤال  هو..

هل نفتقد  للافكار  الجديدة..وهل كل مايحدث  في العراق  لايرتقي  لفكرة  كتابة  سيناريو  ..

هل نفتقد  الكاتب  الحقيقي..ام إننا  لانثق  بثقافتنا؟

الادب المقارن..

 

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