علمني الحسين حب علي

عباس الزيدي ||

علمني الحسين عليه السلام.........

ان الكرم شجاعة •

والرفض مقاومة •

والقيادة قرار •

ولو كان لي الف ولد لما سميتهم إلا علي •

اولا الحمد لله الذي اختصنا بطيب المولد واستخلصنا اكراما به من موالاة الابرار السفرة الأطهار والخيرة الاعلام و جعلنا من شيعة علي و وفده الصالحين

والشكر والثناء لوالدينا اللذان ارضعانا حب الوصي .....

وصرت من ذي وذا اهوى ابا حسن

أعظم الله اجوركم واجورنا باستسهاد امير القلوب علي العالمين عليه السلام

لاشك ولاريب ان الإحاطة بعلي وماهية علي ومكانة علي عليه السلام امر صعب ومستصعب والدليل ان الرسول الاكرم صل الله عليه واله وسلم أشار الى ذلك بوضوح من خلال حديثه المثبت

يا علي لا يعرف الله الا انا وانت

ولايعرفني الا الله وانت

ولايعرفك الا الله وانا

ان ثلاثية المعرفة المطلقة والتامة تلك لن تتكرر وما عرف علي الا نزر قليل وما كتب عن علي لايرتقي الى مكانة علي الحقة •

علي احد معجزات الله في خلقه

علي ظهر عنه مايملي الخافقين رغم حقد الحاسدين وخوف الاتباع والموالين

علي نطفة ونشاءة وتكوين و ولادة وحياة وموت وسيرة عطرة واعداد خاص الهي ورباني لمهمة رسالية من الله والى الله وفي سبيل الله فكان خالصا لله •

ولد وتربى وعاش ومات في رحاب الله منذ يومه الاول الى ساعته الاخيرة لم يترك مانعلق بالله من بيت الله والجهاد في سبيل الله والدفاع عن رسوله وعن دين الله الى محراب الله ساجدا لله متيقنا من مرضات الله غير آبه بالوجع رغم الالم والجراح صارخا فزت ورب الكعبة لانه ذائبا في الله عارفا مسافرا غارقا في حب الله

لم ادعي معرفة علي

لكنني جبلت على ذلك بالفطرة وبايعته في عالم الذر وعلمني الحسين حب علي •

سيد المقاومة وشيخها وقائدها وفارس كتيبتها وملهمها وفخرها وعنوانها هو علي عليه السلام •

سلام الله عليك يا سيدي ومولاي ابا الحسن ورحمك اللخ سيدي رزقنا الله شفاعتك والثبات على ولايتك ونصرتك ماحيينا ومابيقينا ومابقي الليل والنهار

فداك نفسي ومالي وعيالي وامي وابي

يانفس رسول الله وروحه التي بين جنبيه

عظم الله اجوركم

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