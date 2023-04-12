سلاما يا ام الزهراء

هناء محمد عبد السادة||
تسامت في سماء مجدك نجوماوضياءواضاء الكون نورا بعد جهل وعناءجاهلية وهمجية منتشرةفي ارض جعلهاالله قبلة للانام سلاما لك وقد جاءك سلام من رب السماء حين جاء جبريل الأمين حاملا لك ذاك السلام مبشرا طه بفوزك بالجنان فكنت للعلياء رمزا وشموخا وارتفاعا ولواء وكنت حقا اما للمؤمنين جودا وكرما وعطاء فتبسم وجه النبي فرحا بهذا المقام واستضاء الكون نورا بولادة الزهراء تزف بشرى ولادة اقمار السماء اثنى عشر قمرا منيرا يملى الدنيا هناء سلاما يا امنا لك منا كل السلام ويوم يظهر المهدي فرجا عاجلا ناشرا للعدل بعد ظلم وجور وعناء رافعا راية الإسلام عالية في سماء اشرقت بنور العدالة والسلام
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