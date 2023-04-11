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عليّ الصراط المستقيم


 

حسين احمد الحسيني ||

 

اقتدوا بعلي يامن تنتمون لمذهبه فعلي نعم المولى ونعم الامير

فما أجمل أن كنتَ قد قررت أنّ تعيش مثل امامنا عليّ عليه السلام، تتخلّىٰ عَن كُلّ شيء، ولا تخشئ الموت، وتصدحُ بكلمة الحق أمام الجبابرة، ومادمت حيًا تكون حرًا.

علّمني علي ..

أن أكون للظالم خصمًا وللمظلوم عونًا بغض النظر عن بلده ودينه ومذهبه وعشيرته! وان نقف مع جبهة الحق، الجبهة الموالية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والمتمثلة بالحشد الشعبي المقدس والجمهورية الإسلامية وحزب الله وانصار اليمن وجميع المستضعفين في الأرض وان تقف بوجه جبهة الباطل، جبهة الشيطان المستكبرين عبد الله بن ملجم زماننا ( أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وحلفائهم)

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ  قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ  وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) البقرة

صدق الله العلي العظيم

إبن مُلجم طبر إمام زمانه براسه

ديرو بالكم لانطبر إمام زماننا بقلبه!

روي لما أحسّ الإمام امير المؤمنين (عليه السلام) بالضربة لم يتأوّه وصبر واحتسب، ووقع على وجهه.... قائلاً:

"بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله "فزت وربِّ الكعبة" قتلني ابن ملجم، قتلني اللعين ابن #اليهودية وربِّ الكعبة، أيّها الناس "لا يفوتنّكم الرجل"...

ابن شهرآشوب: مناقب آل أبي طالب ج 3 ص 312 والطبري: تاريخ الأمم والملوك ج 3 ص 157.

من هنا نفهم أنّ صراعنا مع اليهود لم يبدأ باحتلال فلسطين ولن ينتهي بزوال دويلتهم "إسرائيل"

صراعنا مع قتلة الأنبياء والأولياء صراع تأريخي ودونكم قول أمير المؤمنين عليه السلام عن اللعين ابن ملجم بأنّه (ابن #اليهودية  )،

للجهاد عنوان  اسمه علي فأمامنا هو من قلع حصون اليهود وحاربهم وقتل قاداتهم لينصر الدين،

لقد اُسْتهدِف الامام علي "عليه السلام" غدراً حين عجز عنه العرب و غيرهم من المشركين في ساحات الجهاد، وهكذا هم الغادرين يستهدفون قادة الاسلام (قادة النصر) غيلة لانهم اعجز عن المواجهة في الميدان

الى جانبِ السيوفِ عمد الان احفادُ أبنُ ملجم الى الطعنِ بالافكارِ والاعلامِ المسموم ايضًا!

ومهما تعددت الاساليب سيبقى علي وابنائهُ يقابلونها بفزتُ وربُ الكعبة"

اني سلم لمن سالم علي واتباع علي

وحرب لمن حارب علي واتباع علي عليه السلام

" إن الإمام علي (عليه السلام) وشيعته هم الفائزون"

- الإمام الباقر عليه السلام

١١-٤-٢٠٢٣

 

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