المقالات

القصة التاسعة من السلسلة القصصية للامام صاحب الزمان "عج" رأيت عمامتك فأتيت اليك


د. يرفأ حسين سالم ||

 

الحب العشق التضحية الايثار من أجل من تحب كلمات كانت تختلج دوماً في خطب شيخنا وهو بطل هذه القصة......في أحدى القرى  كان يعيش هذا الشيخ الذي تميز عن باقي خطباء المنابر بأن له حباً شديد لاهل البيت عليهم السلام ويتضح ذلك من خلال نظرات عينيه ,حيث اذا نظرت اليهما سوف تشاهد بعينك هذا الحب العجيب الذي يتجسد الى دموع وحزن وآلم عليهم كان هذا الشيخ يتحدث مع طلابه دوماً ويعقد معهم جلسات ويقول أنها جلسات يحبها صاحب الزمان عج أحب طلابه حباً جماً وتعلق بهم وأعتاد دوماً أن يتفقد أصدقائه وطلبته وهوفي سؤال عليهم وعلى أحوالهم وعلى صحتهم دوؤب حتى اذا تمرض أحدهم ذهب وعانقه وجلس الى جانبه يطيب خاطره ويذكره بأمام زمانه كان في عمل متواصل لايهدئ ابداً يقول دوماً أن هذه الحياة لم تخلق لكي ننام فيها أو أن نغفل وانما خلقت لكي نعمل فيها كان  اذا فرغ من صلاته جلس ليتحدث مع الذين صلوا خلفه وهم متشوقين لكي يسمعواعنه أقوال تخص الامام صاحب الزمان عج من على لسانه فأن الاقوال حقيقةً هي معروفه ومتداولة لكن كان لها طعم وذوق أخر وحلاوة من على لسان ذلك الشيخ تخرج على يديه عدد من طلبة العلوم الدينية شغل مساحة واسعة في نفوس محبيه فقد كان ينقل لهم صور معانات صاحب الزمان عج

كما لو أنه يذهب الى عالمه ثم يأتي ويحدثنا عليه ! حتى أن الجميع كانوا يقولون هذه العبارة له في أي زمان تعيش فيه أنت ؟!وفي أي عالم تحلق ؟ ! في تلك الليلة التي كان جالساً فيها في مكتبته وهو يقرأ في أحدى مؤلفاته  فقال  في نفسه الى متى أتكلم بأسمه وأني الى الان لم اراه الى متى أنشد بأسم من أحب ولم يأتي لزيارتي فتساقطت دموعه على عمامته التي كان ممسكاً بها في يديه لم يكن هناك شخصاً في المكتبة غيره أخفض رأسه على عمامته وقبلها , فقال لها:

من صنعني هو أنتِ ! سوف ترافقيني الى أخر عمري فلا زلتي وسوف تبقين أنتِ زينتي سوف لن أتخلى عنكِ ,بكِ عرفني الجميع وعندما رفع رأسه شاهد شخص أمامه وهو يرتدي ملابس بيضاء ! فقال له :

من أنت؟  فقال :من كنت تنتظره !وتذرف الدموع من أجله  فدفع الكرسي وأذا به ينحني ويمسك قدمه ويقبل بها فأنحنى صاحب الزمان عج اليه وقال له :

أتيت اليك وأخذ يمسح الدموع من عيني ذلك الشيخ ويقول عيونك شاهدتني أخبرني ماذا تريد مني؟  فصرخ الشيخ بدموع وقال :

معك أريد أن أكون يا سيدي ! كانت يداه ترتجفان  وهو ممسك بعبائة صاحب الزمان عج  فقال له : نعم ....سوف أخذك  فقام على قدميه وأمسك الامام يدي ذلك الشيخ ! وأخذت دقات قلبه بالضرب بسرعة شديدة ! وقال:  دعني أنظر الى مكتبتي لحظة !أخذ يحدق بها طويلاً وأخذ ينظر الى تلك الكتب التي كانت تنافس أوقاته مع أسرته وأطفاله نظر اليها نظرات مودع وقال لكتبه : التي كانت بمثابة أولاده وبعد أن رفع عمامته ووضعها على مكتبته وقال لهن جميعاً :لم تكنَ الا وسيلة لكي توصلنِ الى مرادي وقد جاء الي  فأخذ أمامنا ذلك الشيخ معه فأنتفض من مكانه ووجد كتابه أمامهُ وعمامته !! فقال أسفي كان منام لكنه وجد على طاولة مكتبه ورقة مكتوباً عليها لم يكن الذي شاهدته حلماً أتيت اليك أنا حقاً لكنك أنت الذي لم تكن ترغب في المجيء معي ولم تمسك بيدي بقيت تتلفت على مكتبتك متى ما كنت مستعداً سوف أكون في أنتظارك فلست أنت من ينتظرني أنا الذي أنتظرك !.

 

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذ استهداف سمعة الصالحين حصرا
القصة التاسعة من السلسلة القصصية للامام صاحب الزمان "عج" رأيت عمامتك فأتيت اليك
علي بن أبي طالب "ع" شخصية فريدة..!  
مَن هو القاتل الحقيقي للإمام علي عليه السلام
دور الصوم في بناء الشخصية الاسلام
شهر رمضان شهر العطاء
حكومة السوداني وأولويات المرحلة
الشاب ياسر..
سورية وتطبيق قاعدة ردع إسرائيل
أيتام بفقدك يا علي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3448.28
يورو 1428.57
الجنيه المصري 42.12
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1818.18
دينار كويتي 4166.67
ليرة لبنانية 0.09
ريال عماني 3448.28
ريال قطري 357.14
ريال سعودي 347.22
ليرة سورية 0.52
دولار امريكي 1298.7
ريال يمني 5.2
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك