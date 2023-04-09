رائدة ام رائد الغزل الالهي؟!

خالد غانم الطائي ||

يدّعي بعضهم بأن (رابعة العدوية) هي رائدة الغزل الالهي وهذا القول غير صحيح اطلاقاً فالصحيح ان رائد الغزل الالهي هو الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) حتى انهم اخذوا ينسبون اشعار وكلمات الامام في الغزل والعشق الالهي الى رابعة العدوية من قبيل قوله (عليه السلام) ( الهي ما عبدتك طمعاً في جنتك ولا خوفاً من نارك وانما عبدتك لأني وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك).

ففي هذا الحديث ذكر الامام ثلاثة انواع من العبادة:

الاول : عبادة التجار والثاني عبادة العبيد والثالث عبادة الابرار، والابرار هم المعصومون المنزهون عن الذنب والخطأ والسهو والنسيان ( مع قدرتهم عليه) والامام معصوم ورابعة العدوية غير معصومة،

فهنالك ولاية شيطانية يتزعمها الشيطان (عليه اللعنة والعذاب) تقابلها ولاية الله تعالى يتزعمها المعصوم وبما ان الشيطان الملعون عليم بتفاصيل الدين واحكامه مطلقاً حتى يتمكن من اغواء الناس عن جادة الحق الى الباطل فلابد كتقابل اجرائي ان تكون الولاية الالهية متمثلة بمعصوم عليم بتفاصيل الدين واحكامه مطلقاً، قال تعالى: ( انا هديناه النجدين اما شاكراً واما كفوراً).

ــــــــــــــ