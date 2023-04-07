المهدي(عج) والمسيح(ع)

خالد غانم الطائي ||

بعض الناس يتحيرون وقد يشككون في صحة الروايات المتضمنة ظهور وخروج الامام محمدبن الحسن المهدي المنتظر(عجل الله فرجه الشريف)وصلاة النبي عيسى بن مريم(على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام،) خلف الامام الحجة ويتصورون ان وظيفة النبوة ارفع منزلة من الامامة ولذلك يستشكلون ولابد من التوضيح والتبيان..

بالقول ان نور النبوة ابتدأ بالنبي آدم(عليه السلام ) وامتد حتى وصل الى النبي ابراهيم الخليل (عليه السلام )ثم انقسم هذا النور الى شقين الاول منهما في صلب النبي اسحاق(عليه السلام ) حتى وصل الى عيسى بن مريم(عليهما السلام) والثاني في صلب اسماعيل(عليه السلام) حتى وصل الى صلب عبد المطلب(رضوان الله عليه) وانقسم بعد ذلك الى شقين الاول في صلب عبدالله(رضوان الله تعالى عليه)ومنه ختم ب محمد المصطفى(صلى الله عليه وآله)..والثاني في صلب ابي طالب(عليه السلام )ومنه الى الامام علي (عليه السلام )بدليل قوله -سبحانه-(فقل تعالوا ندعو أبناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين )سورة آل عمران الآية ٦١...

.وقول النبي الاعظم (صلى الله عليه وآله ):(انا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى)وقوله الشريف:(انا وعلي صنوا هذه الامة) والصنو معناه في اللغة الشجرتان من منبت واحد

.وانتقل النور من الامام علي (عليه السلام) تلى الامام الحسن،(عليه السلام)ثم الى الامام الحسين(عليه السلام)ثم التسعة المعصومين من ذرية الامام الحسين عليه السلام والتاسع منهم هو الامام محمد بن الحسن(عجل الله فرجه الشريف ).

قال العلي العظيم مخاطبا نبيه الاقدس(صلى الله عليه وآله) بقوله- عز و جل-(الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين)سورة الشعراء الآيتان ٢١٨ و٢١٩

ومعنى الآية الشريفة ان الله -تبارك وتعالى- ينقل روحك من عابد الى عابد من الإصلاح الشامخة الى الارحام المطهرة حتى كنت يامحمد،(بحسب الخطاب القرأني)(صلى الله عليه وأله ) وذكرت صفة الساجدين لانها تمثل اعلى مرتبة في العبودية لله واقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد و معنى القرب هنا هو القرب المعنوي لا المادي)ولان الدين الاسلامي ناسخ لكل الشرائع (الشرايع )السماوية السابقة له قال -عز من قائل-(ان الدين عند الله الاسلام)سورة آل عمران الآية وقوله-تبارك اسمه(ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )سورة آل عمران الآية ٨٥.

ودين الرسول محمد الامجد(صلى الله عليه وأله )هو المهيمن على كل الشرائع (الشرايع)السماوية و الناسخ لها وكل الناس مأمورون بأتباع الاسلام الحنيف..

والامامة اعلى منزلة من النبوة فمنزلة الامام المهدي(عجل الله فرجه،)اعلى من منزلة النبي عيسى(عليه السلام )..قال -تعالى ذكره-(واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين )سورة البقرة الآية ١٢٤..

بعد ان بعث الله - سبحانه - ابراهيم الخليل بالنبوة اختاره للامامة وهي الزعامة والقيادة العامة للناس في الأمور الدينية والدنيوية فأمامة الامام محمد بن الحسن(عجل الله فرجه الشريف )اعلى منزلة من النبي عيسى بن مريم(عليهما السلام ) وقد ورد في الحديث النبوي الشريف(علماء امتي افضل من أنبياء بني اسرائيل )وقوله الشريف(علماء امتي كأنبياء بني اسرائيل)لذلك يكون نتاج الكلام ان الامام المهدي اعلى منزلة ورتبة من النبي عيسى (عليه السلام )وبذلك تنتفي الحيرة والشك حيال صلاة النبي عيسى عليه السلام خلف الامام المهدي عجل الله فرجه عند ظهوره المبارك.

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