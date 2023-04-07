المقالات

قناة الانوار الثانية رمز للاعلام الديمقراطي النزيه .


ظاهر العقيلي

تحرر الاعلام العراقي بعد عام ٢٠٠٣ من قبضة النظام البعثي الذي احكم بقوة وباساليب بوليسية على قطاع الإعلام في العراق وخاصة عندما كان محتكر على زمرة النظام ورموزه وافكاره مستخدماً إياه أداة للدعاية لصالح نظامه القمعي الدموي وبعد سقوط الطاغوت صدام انفتح قطاع الإعلام العراقي الوطني الا أن هذا الاعلام المهني وبعض قنواته الوطنية الشريفة والمؤثرة لاقت مؤامرات ودسائس خبيثه مسمومة وطائفية من اجل محاربة اي صوت في الفضاء العراقي يدعو الى الحفاظ على العراق الجديد ومنجزه الديمقراطي .

ومن هذه القنوات الوطنية والمهنية التي جاهدت كثيرا من اجل نقل الحقيقة كما هي والدفاع عن الوطن وجميع مكونات الشعب العراقي ووحدته وكشف المتأمرين على البلد ومخططات اعداءه هي القناة المجاهدة قناة ( الانوار الثانية ) التي لاقت للاسف الشديد وطول مسيرتها الفذة الذم والعداوة والاتهامات لا لشيء سوى انها من قنواتنا العراقية المهنية والمخلصة والتي تدافع عن العراقيين والتي تعمل بكادر مهذب وذو خبرة اعلامية له تاريخ حافل بالمواقف النبيلة في مجال عمله .

ان ما شهدناه مؤخرا من أتهام احدى النائبات لهذه القناة الوطنية باطل وهو اتهام غير دقيق والغاية منه واضحة وهو تأجيج الراي العام ضد قناة فضائية عراقية وطنية مجاهدة .

ان اي صوت يدعو الى ايقاف قناة الانوار الثانية ويتهمها باتهامات ما انزل الله بها من سلطان انما هو صوت ضد الاعلام الديمقراطي النزيه كما ان اطلاق التهم جزافا لهذه القناة الوطنية ودون اي دليل مهني هو جريمة يحاسب عليها القانون .

كما اننا نستغرب من تجاهل هذه النائبة لقنوات البعث وان هكذا تعامل بمكيالين يبعث على الريبة بكل صراحة . ان عمل القناة وحسب كل المتابعين واصحاب الشان هو عمل رسمي وحسب القانون العراقي وهي قناة وطنية .

ان الجهود التي تبذلها قناة الانوار الثانية من نقل للاحداث والتقارير المهنية الموضوعية تمتاز بروح الوطنية ومواكبة الحدث والرؤيا الصادقة لا سيما انها كانت ولا زالت مع الوضع العراقي لنقل جميع الاخبار والموضوعات المهمة على الساحة العراقية وحاولت بكادر متميز ان تنقل للمشاهد العراقي صورة واضحة وغير مسيسه او مضطربة للمشهد العام المحلي والدولي رغم كثرة قنوات الشر والتي تدعم الارهاب .

وبالتالي يجب على كل منصف وصاحب حس وطني ان يدعم قناة الانوار الثانية واستمرار بثها في فضاء الاعلام العراقي لان استمرار عملها فيه رسالة قوية لكل الاصوات النشاز التي لا تريد بالعراق خيرا وهي لا تزال تبرهن للجميع ان هنالك وجود للقطاع الاعلامي غير منحاز وحر وأبي يعد مفخرة لكل العراقيين والاعلام الوطني .

ان المرحلة الحالية تتطلب تظافر الجهود لدعم الاعلام الوطني الذي يعمل وفق القانون والسياقات المتبعة ووفق ضوابط اعلامية رزنه وانتهاج مقاربة شاملة تقوم على تثقيف المشاهد العراقي لكل يميز بين الصالح والطالح في مجال الاعلام والمشاهدة العامة للمادة الاعلامية .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قناة الانوار الثانية رمز للاعلام الديمقراطي النزيه .
حتى أنت يا مامادوف!!
فنتازيا نقاشية..!
قربة الشيعة بيد الولي..!
محن الإمام الحسن
التضحية هدف واستعداد..
الإسرائيليّون يستعجلون المغادرة...
وزير العمل ورعاية المحرومين  في كابينة الحكومة الخدمية
كلمات في فلسفة التاريخ…
الى/ السيد القائد علي الخامنئي دام ظله الشريف..استغاثة من امرأة من كنانة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3448.28
يورو 1428.57
الجنيه المصري 42.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1851.85
دينار كويتي 4347.83
ليرة لبنانية 0.09
ريال عماني 3448.28
ريال قطري 359.71
ريال سعودي 348.43
ليرة سورية 0.52
دولار امريكي 1315.79
ريال يمني 5.23
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك