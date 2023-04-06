الإسرائيليّون يستعجلون المغادرة...

حسين احمد الحسيني ||

الإفساد الثاني لبني إسرائيل، هاي هيه اسرائيل اوهن من بيت العنكبوت ولن تكون غير ذلك....

إن غفلة أغلب المسلمين والحكومات الإسلامية والعربية تجاه قضية فلسطين ساهم في تسلط الصهاينة وتمددهم على ارض فلسطين.

ما ابشع رؤية النساء وهيه تصرخ تحت وقع الهروات وأعقاب البنادق في المسجد الاقصئ …

العدو الصهيوني يعتدي بكل وحشية شديدة على المصلين صغارا وكبارا ونسائاَ داخل المصلى القبلي في ‎#المسجد_الأقصى المبارك!!!

"لمثل هذا يموت القلب من كمدٍ..

إن كان في القلب إسلامٌ وإيمانُ !!

قالها السيد الامام الخامنئي دام ظله:

المسؤولون [في #الكيان_المؤقت ] أنفسهم يحذّرون على نحو متواصل ومتتالٍ من أنّ الانهيار قريب...

نحن قلنا إنّكم لن تشهدوا السنوات العشرين أو الخمس والعشرين المقبلة، لكنّهم استعجلوا ويريدون المغادرة أسرع.

لكنهم تناسوا قوة الفصائل الفلسطينيّة مقارنة مع الأزمنة السابقة فقد تعاظمت وبلغت عشرات أضعاف ما كانت عليه، كما يقول سماحته بأنّ فلسطين أوسلو غدت فلسطين الأسود وفلسطين «عرين الأسود».

واليوم تعود القدس لتكون هي القضية الاساسية لكل محور وجبهة الحق ، ونحن نؤكد وقوفنا إلى جانب أخواننا الفلسطينيين وأحرار المقاومة الإسلامية لتحرير فلسطين وما معركتنا اليوم معهم إلا جزء لا يتجزأ من المعركة الكبرى مع امام زماننا المهدي المنتظر ارواحنا لمقدم ترابهٍ الفداء، لتحرير المقدسات الإسلامية ومنها القدس قبلة المسلمين الأولى.

اللهمّ عجّل للمنتقم من آل محمّد الفرج والعافية والنصر لكي نصلي معه في القدس يارب العالمين

٢٠٢٣-٤-٥

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