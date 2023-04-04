المقالات

من يمسك بصولجان النوايا !؟


عمر الناصر ||

 

يولد ابن ادم حاملاً بطبيعته الفطرية صفة النقاء والغريزة الانسانية الميالة للخير والنوايا الصادقة ، لا ترافقه صفة الشر المكتسبة التي تتزايد مستويات ارتفاعها وانخفاضها نتيجة العوامل والمؤثرات البيئية والمجتمعية، المستندة على الظروف المحيطة بنا ، بمعنى ادق اذا كانت التنشئة سليمة وسط مجتمع افلاطوني فاضل ستجد بأن البناء السليم للنفس البشرية عادة مايكون لها اسس رصينة وخرسانات صلبة ، تكون قادرة على ابراز الخصال الحميدة ابتداءاً من الاخلاق السامية وصقل الشخصية الحقيقية المؤمنة بالنقاء ، وانتهاءا بصدق النوايا وغرس الثقة التي تحدد بوصلة منظومة معايير الاخلاق السياسية والمجتمعية.

 لو اردنا الذهاب واخذ عينة صغيرة  من خلال استطلاعات الرأي في مجتمعاتنا العربية والاسلامية والشرق اوسطية تحديداً فلا بد من ان نعرف ونرسم الخطوط الاساسية الحقيقية لصدق النوايا ، ونميز الخطوط الميسمية المتعرجة التي هي بنهاية المطاف نهاياتها ام سائبة او مظلمة ، الامام علي بن ابي طالب ع يقول "لو اتفقتهم ما اختلفتم" وكل ذلك هو يندرج تحت يافطة النوايا السليمة التي هي محطها القلب كما يعرفها الكثير من الفقهاء والعلماء.

من قائمة الاولويات والشراكات والاتفاقات الاستراتيجية في العمل السياسي ،هو ان تكون هنالك نوايا جادة وصادقة في ديمومة واستمرارية المشتركات التي تصب في خانة المصلحة الوطنية ،وعدم التخلي عنها بمنتصف الطريق ،لذلك تجد في كل مرحلة تصل فيها الكتل والتيارات والاحزاب السياسية الى منعطفات خطيرة، نتيجة عدم وجود رؤى وثوابت واضحة تذهب اليها لدعم الدولة بمفهومها العام الذي يذهب في نهاية المطاف الى تثبيت جذور ودعامات واساسات المؤسسات التي تعزز من اعلاء مبدأ المواطنة ومشروع بناء الدولة .

 

انتهى  ..

خارج النص / رفع صوت الدولة الداعم للبيت والصوت العراقي هو اولى ركائز الحكم الرشيد .

 

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإسلام ممتنٌّ لأم الزهراء..!
من يمسك بصولجان النوايا !؟
من هم العظماء ؟!
المحيبس وليل شهر رمضان
السيد السوداني والمتابعة الميدانية
قضية العفو العام وعودة الإرهابيين لحرف النصر
الزمن الجميل !الحلقة ( ٢ )
بنص القرآن التقوى أساس القبول
دولة الحبرعلى الورق ..!
الاعظمية أخذ فالها من اطفالها
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.26
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك