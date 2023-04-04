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المحيبس وليل شهر رمضان


خالد غانم الطائي ||

 

ياللأسف فمما هو ملاحظ أن بعض الصائمين في شهر رمضان الكريم وبعد افطارهم يلجئون الى ممارسة لعبة (المحيبس)..

 وهذا غير صحيح ولايتفق مع الشرع الحنيف فنحن بني آدم ليس للعب خلقنا , قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس ٳلاّ ليعبدون ) سورة الذاريات 56 ,وقوله تبارك اسمه (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) سورة البقرة 185,.

وقول النبي الاعظم (صلى الله عليه وآله) في خطبته لاستقبال هذا الشهر العظيم (يا أيها الناس ٳنه قد أقبل اليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله ....) . ثم ٳن هؤلاء الناس يلجئون الى المراهنة على الفوز في تلك اللعبة والمراهنة محرّمة في الشرع المقدّس( 1 ) .

فالمؤمن الحق يستغل لحظات هذا الشهر الفضيل كلها في الليل ٳضافة الى النهار حتى يصل الى رضا الباري عزّ وجلّ بالصلاة والدعاء والمناجاة وأمثال ذلك ولا يفرّط ويضيّع هذه الفرصة فينشغل باللعب , قال عزّ وجلّ (... ذرهم في خوضهم يلعبون ) سورة الانعام 91

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 (1)تراجع الرسائل العملية للمجتهدين

 

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