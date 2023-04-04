السيد السوداني والمتابعة الميدانية

د.سلام الربيعي ||

بلا ادنى شك ونتيجة لمتابعة السيد السوداني شخصيا في ادائه .

الرجل لو نرجع لخلفياته الادارية من مدير ناحية الى محافظ الى وزير لاكثر من وزارة وادارة وزارات بالوكالة تبلورت لديه رؤية حقيقية في ادارة المؤسسات التنفيذية وعلمه بتفاصيلها ومواقع الخلل والنجاح وكذلك موقعة كنائب لاكثر من دورة تشريعية هذه مقومات تقوده الى النجاح في مهمته .

لكن مشكلته التوافقات والاسماء التي لم يكن مقتنع بها لكنه قبل بها على مضض لتمرير تشكيل الحكومة وان التحديات الكبيرة التي تواجهه كبيرة لكن الرجل استطاع ان يسير نحو النجاح واتخاذه الاجرائات الصحيحة لمعالجة الازمات المتراكمة والمركبة وان طريقه الى النجاح اصبح واضحا وجليا من خلال التركيز على الجانب الخدمي بطريقة علمية صحيحة من البنى التحتية والجانب الصحي المؤرق للمواطن لذلك سيتم العمل بشكل صحيح واهم ما في عمله هو المتابعة الميدانية بنفسه والحزم والحسم في اتخاذ القرارات سيؤمن نجاح كبير في كافة الاصعدة والتركيز على خدمة المناطق الفقيرة ومعانات ابناؤها هذا عمل فيه جنبة لمرضاة الله سبحانه وتعالى وعمل وطني وعمل فيه خدمة انتخابية وعلى الصعيد الاقليمي والدولي حركته محسوبة ومؤثرة وايجابية مردوداتها الاستقرار الامني والاقتصادي رغم التحركات المشبوهة التي حاولت وتحاول وضع العصى في عجلة تقدم انجازات الحكومة لكن المعالجات كانت حاضرة نتيجة الخبرة المتراكمة .

بالمجمل الرجل يسير بالاتجاه الصحيح وعلى جميع القوى الوطنية مساندته ومؤازرته والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة لبناء عراق مستقل مزدهر

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