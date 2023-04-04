العايل ما يدخل داري..!

منتظر حنون ||

ولا ترهم يصبح خطاري

وآنا إبن الگايل بالهوسه

(الطوب أحسن لو مگواري)

فرق بين من قاتل المحتل من شيوخ الغيرة وعشائر الشرف في ثورة العشرين، وبقي نسله على المواقف ذاتها حتى اليوم

وبين من يجالس سفيرة الشر (ألينا) في مأدبة إفطار من شيوخ الصدفة والذلة

هذا هو خزي الدنيا الذي نبتهل الله لدفعه عنا

من حقي هنا أن أفتخر بعشيرتي وأبناء عمومتي (بني حچيم)

عشيرة الشهداء وكابوس المحتل، وذراع الفتوى والحشد الشعبي

وهي دعوة لكل عراقي شريف بأن يفتخر بعشيرته ويعلن البراءة من هؤلاء الخونة

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