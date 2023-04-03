المقالات

نفحات قرآنية ﴿42﴾


رياض البغدادي ||

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿17﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿18﴾" سورة النور

هذه الآية من الزواجر لكل من آمن بالإسلام ديناً، فيشمل من خوطب بهذا الزجر ومن سمع به بعد ذلك من المسلمين، لمِا لذلك الذنب من فساد وتبعات آخروية وعقوبات دنيوية التي ورد تفصيلها في الآيات السابقة.

وهنا مسائل:

المسألة الأولى: استدل المعتزلة بهذه الآية بأن القذف يُخرج المؤمن من حوزة المؤمنين. والجواب: إن الآية وإن كانت زاجرة، لكن هذا الافتراض مدفوع بالآية التي خاطب بها الله المؤمنين، وأوضحت بأن أصحاب الإفك منهم كما في قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ...﴾.

المسألة الثانية: هل يجوز أن يُسَمّى الله تعالى واعظاً لقوله تعالى ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا﴾؟ الظاهر إنه لا يجوز كما لا يجوز أن يُسَمّى مُعَلِماً لقوله تعالى ﴿ الرَّحْمَنُ .عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ الرحمن2.

أما قوله تعالى ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ بَيَّن الله تعالى إنه عليم حكيم، ومَنْ هذا صفته لابد أن يُطاع، لأنه لا يأمر إلا عن علم وحكمة، فمن كان عالماً غير حكيم قد يأمر بتعذيب المطيع ويثيب العاصي، ولهذا ذكر الصفتين معًا.وههنا أسئلة:

السؤال الأول: الحكيم لا يأتي بما لا ينبغي، وإنما يكون كذلك لو كان عليماً فما وجه تكرار صفة العلم؟ قيل جاءت للتوكيد.لكن الظاهر أن الحكمة كما عرفوها "بأنها وضع الشيء موضعه" لا تستلزم بأن يكون الحكيم عليماً بكل شيء، وانما تعمل حكمته فيما علمه من أمور، ويؤيد ذلك قوله تعالى " وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ " النساء113، لذلك جاء في الخطاب ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. وقد يكون سبب ذكر العلم قبل الحكمة في الخطاب، بأن الله تعالى أراد أن يخبرهم، بأن العلم الذي عَلِمَهُ أصحاب الإفك، لو كان مقروناً بالحكمة، لما وصل الحال بهم الى هذا الحدّ من تجاوز الحدود الشرعية.

السؤال الثاني: هل أفعال الله معللة وهو المستفاد من قوله تعالى ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ﴾ ؟ قالت الإمامية أعزهم الله إن أفعال الله تصدر لغرض وغاية وليست عبثًا والغرض متعلق باحتياجنا نحن له، وليس احتياجه هو جلّت قدرته، وذلك إنما هو جزء من فيضه وإمداده الغيبي الدائم لعباده، قال تعالى " وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء " المائدة 64.

والله العالم

 

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحياة شهران..!
الشباب والتغيير..
نفحات قرآنية ﴿42﴾
العرب المبتذلين لا مكان لهم في العالم..!
الطمأنينة مشفى المتعبين!
المطبخ والمكتبة الروحية..!
عندما تكون المقبرة متنزه ..!
وبعض الأرواح لاغنى عنها..
السيد السيستاني مدرسة وفكر واعتدال
شهر رمضان والشهداء
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك