خطاب الإعلام وفق الرؤية القرآنية:::

حسين فايق آل عبد الرسول ||

مقتطفات من رسالة الماجستير العائدة للباحث حسين فائق/ المثنى

الجزء الأول أنواع الإعلام ومفهوم البرنامج في الإعلام المرئي وأنواعه:::

أولاً : برامج الاعلام المرئي .

ثانياً: الاعلام المسموع .

ثالثاً: الاعلام المكتوب ( المقروء ) .

رابعاً : الاعلام الالكتروني ( صحافة المواطن) .

أولاً: برامج الاعلام المرئي :

البرنامج هو : الميزانية أو لائحة المنهاج ، فهو المادة المصورة تقدم من خلال التلفزيون ضمن فترة البث ولها هدف معين في مخاطبة الجمهور( ) ، من ذلك الاقتباسات في النتاجات الاعلامية المتلفزة اذ يرى العديد من خبراء اللغة العربية والاعلام ان للتلفزة الاثر الكبير في حياة المجتمع فتؤثر في ملامح وثقافة وتفكير الجمهور من خلال لغة الخطاب التي تتبعها وسائل الاعلام في النتاجات المرئية ، اذ تجاوز هذا التأثير فاعلية باقي وسائل الاعلام كونها تعمل وتتفاعل مع اغلب الحواس والخلايا العصبية في الانسان فهي تعمل كوسيط سمعي وبصري يتجاوز حدود الزمان والمكان ، فالمحرر التلفزيوني الناجح يعمد إلى اختيار الالفاظ والعبارات التي تؤثر في جمهوره وتثير اهتماماتهم لاسيما ما يتعلق بالخطاب الديني واستناده على لغة القران الكريم في توضيح الفكرة وتعضيد الهدف الذي ينشده في برنامجه التلفزيوني أو نشراته الاخبارية .

فلو امعنا النظر في عناوين البرامج التلفزيونية العربية الاسلامية المعاصرة التي تبث عبر الفضائيات نجدها تُقتبس من آيات الذكر المبين في نتاجات اعلامية مختلفة ومتنوعة سنتناول عرضها تفصيلا بعد ان ندرج تقسيماتها العامة ليتم تصنيفها وفق ما ينسجم و طبيعة الموضوع من خلال انتقاء مجموعة من هذه البرامج في هذا الفصل ومجموعة اخرى في الفصول اللاحقة ضـــمن المفاهيم الاخلاقية والتربوية والعـــقدية ، اما ما يخص التقسيم العام ما أورده المختصون في مجال الاعلام المرئي على النحو الاتي ( ) :

1- البرامج الاخبارية .

2- البرامج الحوارية .

3- البرامج المباشرة .

4- برامج الاطفال .

5- البرامج الوثائقية .

6- الخطب الدينية .

الواح طينية،

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