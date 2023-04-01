المقالات

الشهر الفضيل وتكليف المسلمين..!


إيمان عبد الرحمن الدشتي ||

 

شهر رمضان ضيف كريم مبعوث من الرحمن الرحيم، يدعو المسلمين لمائدة ربهم الملأى بما لذَّ وطاب؛ جزاء أدائهم لفريضة الصيام لساعات معدودة من النهار عن ما أحله في باقي الساعات، مع صوم الجوارح ساري الوجوب عن كل ما يذل المسلم المكلَّف.

تتباين إهتمامات المسلمين بشهرهم الفضيل -شهر رمضان- بحسب عدة عوامل، ومنها وعيهم وقوة إيمانهم ورسوخ عقيدتهم، فمنهم من يمر عليه الشهر المبارك ولا يشم عطر نفحاته، ولا يمثل سكينة لروحه، ولا يغترفُ من فيض كرمه ولا حتى غرفةً واحدة، وما أكثرهم في زماننا هذا! وآخرون يعرفون قدره ويستشعرون بركاته لكنَّ ما يؤسف له أنهم يخلطون بين تلك البركات وهوى النفس، فيفسدون زرعهم بذنب من هنا وغفلة من هناك، أما أصحاب الوعي والبصيرة، فيعظِّمون قدر ضيفهم الكريم هذا، ويوقرونه ويجلّونه، حتى إذا ما عزم على الرحيل إعتصرت قلوبهم وتألمت، ورجت الله أن تلتقيه في قابل، وبذلك يرحل حاملاً عنهم كتاب تزكيةٍ يقدمها بين يدي اللطيف الخبير.

شهر رمضان شهر الخير والبركات، والعطايا الإلهية التي لا تحصى لكثرتها في كل آن من آنائه، كأني به يحاكي جميع المسلمين كل بحسبه، فيخص الفئة التي لا تعرف عنه إلا إسمه معرِّفاً عن نفسه، بكلمات اقتبسها من كلام رب العزة: أنا (شهرُ رمضان الذي أُنزلَ فيه القرآن، هدى للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان) جئتكم وفي كفيَّ أحملُ لكم العطايا؛ ولا أحد منكم يستقبلني! تشحون بوجوهكم عني! تتركون لذَّتي لدنياكم ومتاعي لآخرتكم وتبحثون في دنياكم الفانية عن ملذات لن تسمن ولن تغني من جوع! فما دمت بينكم؛ عودوا إلى رشدكم، وسيروا نحو ربكم فهو الغفور الرحيم.

يوجه خطاباً ثانياً لإولائك الذين يجمعون مع هواه هوى آخر، أتصومون؛ وتتلذذون باستغابة الناس وظلمهم؟! أتصومون؛ وفي قلوبكم غلٌ للذين آمنوا؟! أتصومون؛ وتفسدون في الأرض من حيث تعلمون أو لا تعلمون؟! أتصومون؛ وتفرطون بساعاتي الثمينة؟! لماذا تؤسرون أنفسكم لشاشات التلفاز؟ التي كثير منها آلت على نفسها فك أسر الشيطان المكبل! آلت على نفسها أن تفتح بوجوهكم أبواب النيران التي أوصدها ربنا الرحيم كرامة لي! فتنبهوا!

كأني بالشهر الفضيل، يرفع أكف الدعاء لأصحاب البصيرة الذين يغرفون من كل بركاته، فهم صوّام بالنهار رهبان في الليل، يناجون الله في كل الساعات، يجولون ويرتعون في رياض ربيع القرآن الكريم ويشمون عطر أياته، والأسمى من كل ذلك حينما يغوصون في بحر القرآن الناطق، سلطان العصر والزمان، مولانا المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، ويؤججون خلجات نفوسهم ونفوس المجتمع، لترقب دولته التي سيُعَزُّ بها الإسلام وأهله.

شهر رمضان محطة من محطات التكامل الروحي والعروج إلى الله، قال في حقه خاتم المرسلين (صلوات الله وسلامه عليه وآله) (شَهرٌ هُوَ عِندَ اللهِ أَفضَلُ الشُّهُورِ، وَأَيَّامُهُ أَفضَلُ الأَيَّامِ، وَلَيَالِيهِ أَفضَلُ اللَّيَالِي، وَسَاعَاتُهُ أَفضَلُ السَّاعَاتِ.

هُوَ شَهرٌ دُعِيتُم فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللهِ، وَجُعِلتُم فِيهِ مِن أَهلِ كَرَامَةِ الله.

أَنفَاسُكُم فِيهِ تَسبِيحٌ، وَنَومُكُم فِيهِ عِبَادَةٌ، وَعَمَلُكُم فِيهِ مَقبُولٌ، وَدُعَاؤُكُم فِيهِ مُستَجَابٌ، فَاسأَلُوا اللهَ رَبَّكُم بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، أَن يُوَفِّقَكُم لِصِيَامِهِ، وَتِلاوَةِ كِتَابِهِ) فأين جميع المسلمين عن هذا الخير؟!

أبهى صورة يحب الله عز وجل أن يرانا عليها، هي حينما نوطن النفس على التقوى والطاعة، وإقامة فرائضه والقيام بواجباتنا على أتم وجه، ومنها توقير شهر رمضان المبارك.

 

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشهر الفضيل وتكليف المسلمين..!
الحلقة الاخيرة من مسلسل الهيمنة الامريكية
السيدة خديجة جبل الصبر وناصرة الاسلام
تحت موسى الحلاق...نتنياهو غائب..!
"رانيا العسال" وغدر مملكة الشر..!
الدولار والفُجار..!
شهر رمضان والمحتوى الروحي
قاذورات..تقزز الصائمين .!!
المتقاعدون بناة الامس..!
قراءة في الازمة الصهيونية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.55
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك