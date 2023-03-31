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رمضان ام شهر رمضان؟


خالد غانم الطائي ||

 

الكثرة الكثيرة من الناس اذا اتوا على ذكر شهر رمضان  المبارك فأنهم يسمونه  رمضان بقولهم(مثلا جاءنا رمضان او انقضى رمضان )وهكذا بحذف الإضافة التشريفية  التي شرف الله -سبحانه-بها هذا الشهر الفضيل بقوله -عز من قائل-(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه..  )سورة البقرة الآية 185 ..

فنجد كلمة شهر قد سبقت كلمة رمضان لتعظيم  وتشريف هذا الشهر(شهر رمضان ) فحذف كلمة شهر  يعد من باب الاختصار المخل للمعنى ومن شروط الكلام ان لا يكون فيه اختصار مخل ولا تطويل ممل ...

.وكذلك نجد في مستهل خطبة النبي الامجد(صلى الله عليه واله )عن شهر رمضان(...انه قد اقبل شهر الله عليكم. . )وهذه اضافة تشريفية من امثلتها (بيت الله الحرام )في قوله تعالى(...وطهرا بيتي للطائفين  والقائمين والركع السجود )سورة الحج الآية 26 حيث أضاف  البيت إلى ياء المتكلم(بيتي )  ..

وكذلك شرف الله -عز وجل-الروح بأضافتها ونسبتها الى ذاته المقدسة  قال تعالى(....ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين )سورة الحجر الاية29 وكذلك التعبير عن المساجد المعمرة بذكر الله سبحانه  اسم بيوت الله .

اذن لابد أن يذكر شهر رمضان  كما ذكره القرآن الكريم.

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