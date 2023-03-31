إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة بعد توقف نفط كردستان العراق

عبد الحسين الهنين ||

تصل واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق إلى 167 ألف برميل يوميًا وهي تقارب نسبة 40 % من صادرات النفط العراقي عبر جيهان التي تتراوح بين 400-450 ألف برميل يوميًا .

ينقل النفط العراقي من ميناء جيهان التركي إلى ميناء عسقلان بكلفة نقل قليلة بسبب قصر المسافة بينهما .

لكن بعدما ان حكمت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة تجارة باريس سيكون من الصعب استئناف واردات إسرائيل من نفط كردستان لحين توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق جديد .

كذلك تستورد إسرائيل النفط الخام من عدّة دول مثل أذربيجان وقازاخستان ونيجيريا والبرازيل وغيرها، لكنه من الصعب أن تستبدل إمدادات نفط كردستان العراق بنوعيات أخرى بشكل فوري بسبب محدودية إنتاج هذه الدول حيث لا يتوقع زيادة إنتاجها في المدى المنظور ، لكن يمكن لإسرائيل اللجوء إلى دول أخرى مثل البرازيل والولايات المتحدة لكنها ستواجه عدّة معوقات أهمها الأسعار وتكاليف الشحن ونوعية الخام اي سيكون اي مصدر آخر أكثر كلفة مقارنة بنفط كردستان العراق الرخيص .