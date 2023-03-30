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شهر رمضان الخير يعاني من الباطل


حسين احمد الحسيني ||

 

بسم الله الرحمن الرحيم

" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ"

صدق الله العلي العظيم

معظم وسائل الإعلام في سباق محموم نحو الفسق والقذارة والعهر المبطن،

ومعظمها يمارس دوراً بارزاً في غرس الرذيلة ومحاربة الفضيلة بطرق مباشرة وغير مباشرة...

ينشطون في شهر رمضان بشكل ملحوظ،

يخدعون الناس فيقولون سهرات رمضانية وفي الحقيقة هي سهرات شيطانية...

يقولون مسلسلات رمضانية، وهي مسلسلات لأشباه العاريات والديو..ثين...

يقولون مقالب رمضان وكأنّ رمضان شهرٌ للهزل واللعب...!

وليس افضل الشهور! الشهر الذي أنزل فيه القرآن على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله، شهر ليلة القدر..

أشغلوا الناس وعرفوا من أين تؤكل الكتف، فأغرقوا الكثير من الخلق في مستنقع المعاصي من حيث لا يشعرون...

أيها المسلمون الصائمون،

لا تبطلوا صومكم بمتابعة هذا الفسق،

ولا تكونوا سببا في نشر هذه القنوات التي تعتمد أساسا على متابعتكم ومشاهداتكم...

فالعمر قصير جدا،

والعقل يقول لا تضيعوا لذة جنة النعيم بمشاهد زائلة لا فائدة ترجى منها...

طهروا بيوتكم من هذه النجاسات، فبيوت المسلمين أطهر من أن تكون هذه القنوات سينما بيتية تفسد علينا أبناءنا وتحبط عملنا..

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