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دواجن مشعان وعگال الخنجر والحكم الشيعي!


متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي ||

 

#انتبه‼️

مشكلتهم ليست مع "العگال" او "العمامة" او "المحافظة التي تنتمي لها" او "الشعائر الحسينية التي تؤديها"..

مشكلتهم معك انت!

1400 سنة وانت بنظرهم [لا شيء]! مجرّد مخلوق يأخذونه عنوة في حروبهم، وكلما فكرّت ذبحوك فليس من حقّك ان تفكّر!

#انتبه‼️

من 2003 الى هذه اللحظة هم مصدومين! كيف يمكن ان يتساوى المواطن الشيعي بهم! كيف يعني يشارك بحكم وينتخب ويراقب وعنده فيس بوك!

شلون يصير فريق ولواء وعميد! شلون يوصل رئيس جامعة وقاضي ومحافظ!

شنو يعني اكو اربعينية؟! وجيش وشرطة يحمونها!

#انتبه!

مشكلتهم مع الشيعي "المعگل" و الشيعي  "المعمم" و الشيعي "الضابط" و الشيعي "المحافظ" و الشيعي "القاضي"..الخ.

ويسألون: 20 سنة انطيناكم حكم شنو سويتوا؟

احنة نسأل: شنو فلشنا من البنيتوه انتو ب 1400 سنة؟!

#انتبه‼️

كل منصف بمحافظات الجنوب يتذكر انها كانت عبارة عن شارع واحد!

وحتى تكريت معقل النظام السابق كانت عبارة عن  شارع الاربعين وشارع الاطباء والعنده غير ذني خلي يسولف!

فاحنة ما استلمنا ميونخ وحولناها الى ناصرية، ولا سيدني وحولناها الى السماوة.

#انتبه‼️

الحكم الشيعي استلم عراق مدمر، اكثر بلد بالعالم مقصوف، كل الاسلحة مجربيها براسه، بفترة (24 سنة) محارب (22 سنة).

استلم عراق عنده فقر دم 🩸 من الحصار الاقتصادي، وعليه بند سابع مشوفه نجوم الظهر.

استلم عراق كل جيرانه يكرهونه ويتعوذون منه! ما عنده مرحبا ويّة دولة وحدة منهم!

#انتبه‼️

استلم عراق مُحتل، اكبر جيوش العالم واصغرها تلعب توكي بيه!

انتو سامعين بالسلفادور؟! زين.. تدرون الجيش السلفادوري كان من ضمن القوات المحتلة للعراق؟!

زين تدرون اسبانيا 🇪🇸 بالحرب العالمية الثانية تبنت الحياد، بس بال2003 حبّت تشارك بحرب العراق؟!

#انتبه‼️

استلم عراق لا جيش ولا شرطة ولا حرس حدود!

استلم عراق مكوناته واحد يخاف من الثاني! الاقليم مصار ب2003 لا مولانا، الاقليم من 1991 كان صدام ما يكدر يطيّر حمامة زاجل باتجاههم!

استلم عراق شهادته غير معترف بيها، وجواز سفره محد يشتريه بفلس، والرشوة صاعدة فوگ الستارة!

#انتبه‼️

الأمن! ها الأمن! الله عالأمن! الزمن الجميل! وحيّاك يابو حلا!

اكلك (22 سنة حرب)! انت تفتهم شنو حرب! اسرى يم الدول عندك! مهجرين عندك! مهاجرين عندك! كل صواريخ الارض مرّن من فوگ راسك! اكبر بلد بيه مقابر جماعية!

شنو الخربناه؟!

#انتبه‼️

كم سيارة كان بشارعنا؟! كم مرة گلبنا القميص؟! وين چنة نشتغل بعد المدرسة؟!

حصااااااااار! وضع سوريا هسة غالبنا 9_صفر!

كنّا دبي قبل الحُكم الشيعي ورجعنا الوضع الاقتصادة ليورة؟!

#انتبه‼️

واول ما استلمنا.. شكو ارهابي مجرم بالعالم دزوه! كل انواع حرب العصابات شفناها! ما قصروا اليحبونا والما يحبونا..

هاي سيارة مفخخة وذاك انتحاري وهذولة عالهوية..الخ.

هذا كله لان انت الشيعي مو مال حكم!

انت لازم بس تهتف! وتلبس بسطال! لان ال1400 سنة چنت بيها ملك!

#انتبه‼️

شنو الدليل؟!

شوف بقية الساحات (المو شيعية) شلون طلعتلنة بعد السقوط ارسطو، وجان جاك روسو، وهوبز، وجان لوك!

بس احنة طلعنة مو سياسيين! لان ما كدرنة نطلع نسخة علي حسن المجيد وحسين كامل وعبدالباقي السعدون!

ايباااااه رجال دولة!

#انتبه‼️

انت المقصود! الشيعي اقصد! ما يريدون ابنك يحكم! ما يريدون ابنك سوى عبد من عبيدهم! هكذا تعودوا خلال 1400 عام!

ابنك يفكر.. يعني كفر! ابنك لازم يبقى فگر! ابنك يصير سياسي يعني فاسد! ابنهم يصير سياسي يعني الزعيم، يعني الدولة! يعني الشهامة! يعني طب بيها وعالزلم خليها!

#انتبه‼️

هاي مو طائفية بالمناسبة! هذه طائفة! ادافع عنها ما حييت! يوم او الف سنة! هذه طائفة تمثل اكثر من 60‎%‎ من شعب العراق! فيهم مبدعين ومنتجين وشرفاء وغانمين!

تم منحهم الحكم ل20 سنة فقط، مقابل 1400 سنة للاخرين! شوف الفرق!

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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