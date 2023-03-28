مسلسل العشرة..بين الواقع المؤلم والابداع الفني

علي الصحاف ||

مسلسل العشرة هو عمل درامي عراقي، من انتاج مديرية الاعلام العامة في الحشد الشعبي، والذي تعرض حلقاته في رمضان، والذي يتناول احداث حقيقية حصلت في الحرب على داعش، باسلوب الحلقات المختلفة حيت ان في كل حلقة قصة تختلف عن الحلقات الاخرى، وما يميز هذا العمل الدرامي الرائع هو قصر مدة حلقاته، حيث ان الحلقة الواحدة لا تتجاوز ال١٥ عشر دقيقة، وهنا كانت اول لمسات الابداع الفني، التي جعلت هذه الدقائق المعدودة كافية لايجاز كل ما تحويه الحلقة من فكرة وحبكة وعقدة وحل، واظهرت في كل حلقة جانب بطولي من بطولات الحشد يقابله جانب مأساوي لما عاناه المجاهدين وعوائلهم وجانب عاطفي مؤثر جدا، جعل من هذا العمل الاول من نوعه في الساحة العراقية الذي يسلط الضوء على تلك الجوانب من حياة المجاهدين، غرابة هذا العمل الدرامي وقصر الحوارات والاكتفاء بالايماءات اعطت نكهة فنيه خاصة متميزة لا نكاد نجدها في اي عمل درامي عربي، واقتصار العمل على اثنين من الممثلين فقط هي اللمسة الابداعية الثانية في هذا المسلسل،هذا التماسك الفني الابداعي لم يفسح اي مجال للنقد السلبي، لانك بمجرد متابعة هذا العمل بمنظور نقدي محايد، ستجد نفسك من حيث لا تعلم غارق في تفاصيله، منجذب لما فيه من قصص وحوارات تلامس القلب وتحرك العواطف ، هذا الابداع الفني بكل ما يحويه من كتابة نص واخراج واعداد يعتبر العمل الاول لمديرية الاعلام الحربي على مستوى المسلسلات الدرامية، فلك ان تتخيل المستقبل الواعد لهذه المؤسسة الناشئة وبامكانياتها المتواضعة، التي نافست بأولى اعمالها كبار المؤسسات الاعلامية والقنوات التلفزيونية، واعطت رسالة مهمة جدا للجمهور بان تراث الحشد محفوضا وسيتم اظهاره للناس بابهى واروع الصور.