ولا الف مسلسل يمكن ان يحط من المرأة العراقية..!

الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

📍لا يمكن لالف مسلسل ان يحط من قيمة ومكانة ومنزلة المرأة العراقية المربية الصابرة المؤمنة المجاهدة ....

📍المرأة العراقية عبر التاريخ هي امرأة مؤمنة مربية مجاهدة مضحية صابرة عفيفة لها مواقفها على كل الاصعدة .....

📍وهنا اتذكر المرأة العراقية الصالحة طوعة التي آوت مسلم بن عقيل عليه السلام في بيتها عندما تخلى عنه الجميع في الكوفة ..

📍واتذكر النوار الحضرمية التي قالت لزوجها الخولى الاصبحي في الكوفة عندما جاء برأس الحسين عليه السلام الى بيته ، فخرجت النوار من بيته وقالت له "والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة أبدا".

📍واتذكر مئات النساء المؤمنات المجاهدات الشهيدات الائي وقفن بوجه طاغوت ويزيد العصر صدام وعلى راسهن السيدة العالمة الفاضلة بنت الهدى رضوان الله عليها.

📍واتذكر مئات السجينات المؤمنات المجاهدات الصابرات اللائي عشن سنوات التعذيب في زنازين البعث الكافر .

📍واتذكر امهات وزوجات واخوات الشهداء والسجناء اللائي عشن الالم والحزن والقهر والهجرة في زمن البعث الصدامي الكافر وكيف صبرن ، ذلك الصبر العظيم على البلاءات والمحن التي مرت بهن .

📍واتذكر النساء المؤمنات الصابرات اللائي قدمنا فلذات اكبادهن في معركتنا مع الإرهاب ودولة الخرافة داعش.....

📍لذلك لا يمكن لمسلسل( دفعة لندن) ان ينال من سمو ومكانة المرأة العراقية الصالحة.

فكد كيدكم فوالله ما انتم الا زبالة العصر وسوف تنتهي وتفنى وتحترق ، واما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض...

📍نعم عتبنا كبير على الاعلام العراقي والفضائيات والفنانيين منذ السقوط والى اليوم لم يبرز مكانة المرأة العراقية الصالحة وما قدمت من تضحيات جسيمة عبر التاريخ، والتاريخ المعاصر ضمن افلام ومسلسلات واعمال فنية ....

📍لذلك اتمنى ان يكون للإعلام العراقي الدور الكبير في ابراز مكانة ودور ومنزلة وجهاد وتضحية وعفة المرأة العراقية والله الموفق لكل خير وصواب....