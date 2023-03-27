من خلال دفعه لندن والكاسر من الخاسر؟؟

مرتضى الركابي ||

ما بين القنوات العربية والمحلية استهانة واستخفاف وموضوعات ممنهجة وفئة مقصودة ومحتوى موجه والكل تعرف ذلك وتعي جيدا محاولة لكي يقللون من قيمة عشائرنا وفخرنا في جنوب العراق الاصيلة.

يأتي هذا من مبدأ من آمن العقاب اساء الأدب هل تأتي هكذا مواضيع بالصدفة ام عمل منظم مابين المرتزقة من الداخل وشيوخهم في الخليج من الخارج، الذين هم جزء من المطبعين وهذا لم يعجبهم يحاولون اضعاف هذه اللحمة المتماسكة التي تكون حجر عثرة في طريقهم.

اكيد قوة كبيرة انتفضت مجرد سماع بعض الكلمات من مرجعهم وإعطاءهم درس في الوفاء والثبات والنصر الإلهي واعادهم إلى جحورهم خاسرين مخذولين، أذن ماذا تريدهم أن يكتبون عنك هل يكتبون عن شجاعتك هل يكتبون عن طاعتك الى مرجعك، هل يكتبون عن تضحيتك هل يكتبون عن انك الذي دافعت بدمك وحفظت ارضهم وعرضهم من داعش وأعوانه،

لا والف لا لم يكتبون عنك هكذا لأنهم هم جزء من داعش ليس هذا فقط بل كانوا يحركون داعش ويستلمون رواتب من أموالهم ومن خلالهم وهم غطاء ودعم اله مباشر.

إذن افشلت مشروعهم بالسيطرة على العراق وافشلت مشروعهم بالتطبيع وافشلت مشروعهم بالحرب مابين المذهب الواحد خلصت جميع اسلحتهم ومخططاتهم للنيل من هذه الطبقة التي حيرت العالم في تكوينها انها تتنفس في حب الحسين عليه السلام انهم مجانيين ينقلبون على الاعداء انصحك الابتعاد أو الحيادية لا تكن خصم فمصيرك الهلاك،

إذن هذا ما بقى في جعبتهم الخاوية

نتحدث عن الزمن القريب في خليجي ٢٥ في البصرة حاولت البعثة الكويتية بكل طريقة تشويه سمعة البطولة ولم تنجح كان صوت الشعب اقوى من صوتهم لوجود العشائر الشيعية التي تمد سفرة طعام من البصرة الى كربلاء هل تعجز من كم نفر من الوفود الرياضية الخليجية، في زيارة الأربعين اكثر من ٣٠ مليون ومدة ٢٥ يوماً، أكل جميع الوجبات وخدمة متواصلة ومتنوعة مجانية.

هذه هي العشائر الجنوبية التي تحاولون بكل وقاحة وانحطاط إن تشوهوا صورتها ولكن نأتي قال تعالى .((يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)) إذن لنرى من هو الخاسر من هذه الأعمال، العشائر الجنوبية ام إصحاب القنوات والممثلين المرتزقة اكيد سيندمون ولا يفيد الندم ولات ساعة مندم،

وإليكم هذا البيت الشعري او الهزوجة الجنوبية العراقية الى احد أبناء الشهداء حين شاهد المسلسل قال .

هذا عگالنه الما يوم متواني

بيوم الفزعة أول ما صبح ثاني

دگ صدره وركض للموت

من حيهم سمع گايل السستاني

عگالك هذا عگالك تاج وينحط فوك الروس.

اذ بعد المطالبات ورفع دعاوى قضائية، وكذلك رفض عشائري كبير وسخط عام في الجنوب والوسط وبعض شيوخ عشائر الغربية، هيئة الإعلام والاتصالات تبلغ قناة utv بضرورة إيقاف مسلسل (الكاسر) بعد المطالبات النيابية والعشائرية.

تتوقعون تكفي هكذا لا نكتفي بالإيقاف، بل لا بد من توجيه عقوبة لهذه القنوات وإصدارها بيان اعتذار لأهلنا وعشائرنا في الجنوب لكي يكون ذلك عبرة، ويضمن عدم تكرار الإساءة من هذه القناة أو من غيرها

اما القنوات الكويتية يأتي دورها تباعًا العراق هو اساس الكرامة لم يعمل خدم او يسرق او يذل نفسه راجعوا تأريخ دولتكم يا عربان الخليج انتم من ربته الخادمة البنغلاديش والهندية، اكيد ينسى كلمة العروبة وينسى الاهم وهي الغيرة والنخوة أنتم الخاسرين وبإذن الله يظهر إلحق يوم لك ويوم عليك عش يومك وسياتي يومنا

قال تعالى((اذا ينصركم الله فلا غالب لكم)) .