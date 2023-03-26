اخر التطورات..!

مظهر الغيثي ||

أروبا ستصبح غير آمنة بسبب نشر الأسلحة النووية في أكثر من دولة وستكون هذه الأسلحة مهيئة للدخول في اي حسابات للمعارك الكبرى

الصراع الإيراني الأمريكي على الأرض السورية ما هو إلا آخر تاثيرات الاتفاق السعودي الإيراني نحو شرق أوسط أمن لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق الصينية

أمريكا تسحب طائراتها المتطورة من قواعد الخليج نحو حوض المحيط واوربا بهدف تهيئة أوضاعها مقابل التفوق الروسي في الصراع على الاراضي الاوكرانية وخاصة ان المبادرة الصينية تجد طريقها نحو زنلسكي والذي لا يتمتع بعلاقات جيدة مؤخرا مع أمريكا بسبب ان استراتيجية زلنسكي للحرب تختلف عن الأستراتيج الأمريكي لدعم أوكرانيا والذي يريد لها النجاة فقط وليس النصر وفي نفس الوقت يتجاهل الاطماع البولندية تجاه أوكرانيا

النتيجة ان الازمات الاقتصادية والمالية العالمية هي صناعة أوربية أمريكية والغريب ان تأثيرها الاكبر يبقى على أراضيهم على عكس كل الازمات السابقة فرغم قوة الازمات الحالية الا ان الانعكاس على الشرق الأوسط يكاد لا يذكر

وربما يكون ذلك بسبب التقارب الحاصل بين كبار المنطقة وربما بسبب العامل الدولي الجديد وهو الصين

انا انتظر ان تغير الصين استراتيجيتها للأمن القومي او على الاقل تصرح بما يخالف سياسة السلام والنأي بالنفس التي تنتهجها والمفارقة ان أمريكا تتهم الصين بأنها تدعم الروس عسكريا واقتصاديا ولذلك ترفض وساطتها مبادرة ١٢ فقرة بينما أمريكا تدعم أوكرانيا بكل الأشكال وتسمح لنفسها بتقييم المبادرات

التوصية اكتبوا سياسة المصالح العراقية لنستطيع رؤية الاستراتيجية العراقية لتحقيق تلك المصالح