ها هي رغودة بنت دوحي تنبح مرة اخرى

رياض سعد

قد جاء في الاثر المنسوب للنبي محمد ؛ قوله : ((إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت )) ؛ و هل تستحي العاهرة ؟!

فقد عادت الكلبة المسعورة المجرمة رغد حفيدة صبحة الى اطلاق التصريحات النارية المنكوسة ؛ وتلاقفها سقط المتاع وحثالة المجتمع بالتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ؛ بالإضافة الى تفعيل المرتزقة والجيوش الالكترونية المأجورة والمرتبطة بالأجنبي ... .

لو كنت تمتلكين ذرة من الشرف لما تجرأت على الظهور في وسائل الاعلام ؛ ولو اقدمت على الانتحار لما كنت الومك وان كنت اعلم بأنك عار كأبيك جرذ الحفرة ؛ فعلام تتحدثين وبماذا تفخرين ؟!

بتاريخ ابيك ( الفرخ دوحي ) وتفاصيل رسالة العقيد المتقاعد رياض آل شليبة التي كشف فيها مخازي ومثالب ابيك العار – ربيب الشوارع والكراجات وتربية الشاذ الحرامي خيري - ؛ أم بأصلك الغامض وجدك المجهول وابيك اللقيط ... ؛ وكل هذه الحقائق ذكرها التكريتي والاعلامي المعروف ابراهيم الزبيدي - والذي عاصر ابوك وعائلته الوضيعة ؛ وقد ذكر ان جدتك صبحة كانت تسرق الدجاج ... – في كتابه : دولة الاذاعة ؟!

أم بحروب ابيك الخاسرة ومعاركه الزائفة ؛ والتي كان يهرب منها ويختبئ كالنعامة بينما يعرض ابناء العراق للموت الزؤام والابادة المحققة والتهلكة الواضحة ؛ او بهروبه الاخير من الامريكان واختبأه في حفرة نتنة كالجرذ القذر ... وقد أخرج منها بالقوة والاكراه من دون مقاومة تذكر : ذليلا وسخا اشعثا اغبرا ... ؛ ام تفخرين بأخوتك الجبناء الذين هربوا الى سوريا وارجعوا الى العراق رغم انوفهم ولقوا حتفهم على ايدي اسياد ابيك الامريكان المحتلين بالتعاون مع رجالات الفئة الهجينة وازلام الطغمة الصدامية الغرباء الدخلاء اللقطاء ؛ كما فعلوها مع ابيك العار ... ؟!

وعن أي جيش تتكلمين , وعن أي استقبال عسكري مهيب تتحدثين , وهل كان ابوك الجبان يفقه شيئا او عزت ابو الثلج او زوجك الراعي او باقي الشلة التافهة ... ؛ في شؤون الجيش والعسكرية ؛ وهل كان يمتلك رتبة عسكرية حقيقية ...؟!

هذه الشرذمة كانوا من اوائل : ( الضباط الدمج والحكام الهمج في العراق المعاصر ) ؛ كيف يتم استقبال نعش ابيك - الذي اختفى والى الابد – من قبل الجيش العراقي ؛ وهو الذي قتل مئات الضباط واعدم الاف الجنود وتسبب بمقتل واعاقة الملايين من العراقيين بحروب الوكالة والنيابة ... ؛ والتي تحدثتي انت عنها في قناة العربية ؛ عندما كنت تتملقين للأعراب وصرحتي بلا خجل ولا حياء : (( بأن العراق كان يدافع نيابة عنكم ويقدم الضحايا من ابنائه وانتم – تخاطبين الحكام العرب – راضون عن ذلك ونحن راضون عن اداء هذا الدور ...!! )) ... لأنك عاهرة ومن اصول اجنبية وبنت لقطاء كنت عندما تتفوهين بهذه الحقائق المخزية تبتسمين ابتسامة صفراء تنم عن الحقد الدفين ضد ابناء وشباب الامة العراقية ؛ طبعا انت وابوك و( لملوم تكريت ) كنتم راضون عن اداء هذا الدور الخسيس وعن هذه الخيانة والعمالة ؛ لان العراق ليس بلدكم ولأنكم غرباء تعتبرون هذه الدماء الزكية العراقية الاصيلة بلا قيمة ولا ثمن ... فقد حول ابوك العار - بسبب عمالته وخيانته - دماء العراقيين الاصلاء إلى محض ( بولة ) عابرة يغول في سفكها كل من هب ودب !!

وهذه الاستهانة بالعراق والعراقيين واسترخاص دماءهم والتبرع بثرواتهم للأجانب والغرباء ؛ دليل على سقوطكم وانحطاطكم واصلكم الاجنبي الحاقد الهجين ؛ وقد ورثتم هذه السيرة كابرا عن كابر منذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة ؛ لأنكم غرباء ومن بقايا العثمنة والعجم ورعايا الاحتلال الانكليزي الدخلاء ... ؛ وقد غاب الملايين من العراقيين في مسلسل السحل والقتل والتدمير والتعذيب والنفي والجوع والعوز والحرمان والمرض والحروب والاعدامات والمقابر الجماعية والسجون والمعتقلات ... الخ ، لتأتي انت في نهاية الامر وتحاولين لعب دور الخيانة والعمالة من جديد كما كان ابوك ؛ كي تخربي ما تبقى من العراق – بعد ان سلم ابوك العراق ترابا كما وعد بذلك – .

واعلمي ايتها العاهرة المجرمة ان دماء ملايين العراقيين واهات وحسرات ودموع الاجيال العراقية التي عاصرت حكمكم الاسود وايامكم الغبراء لن تذهب هدرا ؛ وسوف نطهر ارض الرافدين من بقايا العثمنة الحاقدين وشراذم البعث والصداميين وفلول الارهاب والمجرمين ؛ طال الزمن أو قصر فإن شوكتكم ستكسر، وجمعكم سيهزم .

وهل تعتقدين ايتها الدجالة العاهرة بأن عمليات التجميل الكثيرة والتي غيرت من ملامح وجهك الاجرامي القبيح ؛ سوف تسهل لك دخول العراق باعتبار ان بعض العراقيين لهم ولع خاص بالعاهرات امثالك ... ؟!

ولولا جبن وتخاذل ( غمان وثولان ومخانيث ) الاغلبية العراقية الاصيلة لما تنفست الهواء لحظة واحدة ايتها المجرمة ؛ فهؤلاء ( الخريه ) يريدون منا القبول بالتبرع للأردن الذي اصبح وكرا للمجرمين والارهابيين والبعثيين والصداميين والخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة وللامة العراقية الاصيلة ..!!

والبعض يلومني على اتباع اسلوب الشتم والسب واستخدام الالفاظ السوقية عندما اتحدث عن مجرمي الفئة الهجينة والطغمة الصدامية ؛ وانا لي في شاعرنا العراقي الاصيل الكبير المتنبي اسوة ؛ فقد كان المتنبي يهجو على قدر احترامه لذهنية المهجو ... ؛ فإن كان ذا عقلٍ وذائقة أدبية ، فإنه يبدعُ له قطعًا من الهجاء الفني ، والصور غير المباشرة ... ؛ أما إذا كان يحتقره ويستصغر شأنه ، فإنه يسب ويشتم ويستخدم بعض الألفاظ الجارحة ؛ والله من هوان الدنيا ان اسود الصفحات واكتب الكلمات ردا على عاهرة مجرمة تافهة لا تستحق ثمن حبر القلم فضلا عن تضييع الوقت في الرد عليها ؛ ولكن للظروف احكام .

وصدق شاعرنا المتنبي عندما قال :

ما كُنْتُ أحسبُني أحيا إلى زمنٍ *** يُسيئُ بي فيهِ كلُبٌ وهُوَ محمودُ!

فالحُرُّ مُستَعْبَدٌ والعبدُ معبودُ!

وعن اية جثة عفنة تتكلمين ؛ الا تخجلي من الكذب والتزييف المستمر ؛ فقد فقت الوالد اللقيط في الكذب والافتراء والادعاء الفارغ ؛ واليك تاريخ جثمان ابيك العار والذي رفضته الارض العراقية ونبذته اكثر من مرة ؛ وهذه تفاصيل المراحل القذرة والتي مر بها جثمان ابيك المجرم وهو في الدنيا فما بالك في العالم الاخر ...؟

فقد اكد مقربون من عائلة الهجين المجرم حسين كامل ومن لقطاء ( ولملوم ) تكريت والذين اطلق عليهم تسميات عوائل وعشائر وهمية زورا وبهتانا ؛ ان قبر صدام قد نبش بالفعل ، واستخرجت جثته ،ومثل بها وتم رميها لكلاب اعدت لهذا الغرض ... ؛ وقال هؤلاء الشهود : ان عددا من رجال الشرطة الذين كانوا يتواجدون في المسجد الذي دفن فيه صدام بهدف تامين الحراسة ، فوجئوا بوصول اكثر من خمسة عشر مسلحا للمكان وقاموا بتطويقهم وكانوا خمسة من رجال الشرطة وتم احتجازهم ، واخبروهم بانهم عازمون على نبش قبر صدام ، وبادروا بالفعل الى نبشه واستخراج جثته ، ثم قاموا بأخذ الجثة معهم الى مكان اخر بعد ان امتلآ المكان برائحة نتنة كالتي تصدر من جثث الموتى ... ؛ واضاف هؤلاء الدخلاء الغرباء اللقطاء المقربون من عائلة الهجين حسين كامل : ان المسلحين مثلوا بجثة صدام و " تبولوا " عليها ورموها الى كلاب كانت معدة سلفا لهذا الامر حيث تم تجويعها ومنعها من الطعام لعدة ايام فالتهمتها في وقت قياسي ... – ولا غرو في ذلك فهؤلاء المجرمون خبراء في فنون القتل والتعذيب والتصفيات الجسدية - ؛ واكد هؤلاء المقربون ان اقرباء عائلة حسين كامل ( زوج رغد ) واخيه صدام كامل ( زوج رنا ) اللذين قتلهما صدام عام 1996 اثر هروبهما للأردن وعودتهما للعراق بعد اعطائهما وعودا بالعفو ، تبادلوا التهاني للمرة الثانية بينهم بعد هذا الحادثة ، بعدما كانوا قد تبادلوا التبريك والتهنئة بتنفيذ حكم الاعدام بصدام ، وان النساء كن الاكثر شماتة وفرحا بهذا الانتقام ... – ولا عجب في ذلك فما هم الا شراذم وشذاذ لا يربطهم نسب معروف ولا جد واحد والحقد والحسد يعتمل في صدورهم نساء ورجال - ؛ وسخر هؤلاء من تصريحات نائب محافظ صلاح الدين عبد الله حسين جبارة الذي نفى فيها الأنباء التي تحدثت عن نبش قبر صدام حسين من قبل افراد من اقرباء حسين كامل والتي وصفها بالعارية عن الصحة... ؛ وقال هؤلاء : ان جبارة يخدع نفسه ويحاول ان يخدع الاخرين ايضا ... ؛ واضافوا : اننا نتمنى ان توافق السلطات المحلية على نقل جثة صدام من قبره الى مكان اخر ، وذلك لسبب واحد لانهم سيكتشفون ان القبر خاليا ، وان جثة صدام اطعمت الى كلاب جائعة ... ؛ واضاف هؤلاء : ان حراس القبر من الشرطة كانوا شاهدين على ذلك ؛ بالإضافة الى ان الذين هرعوا الى قبر صدام واعادوا ترتيب وضع القبر واعادوا تثبيت الصور ليتستروا على هذا الحادثة وفي مقدمتهم مسؤولون في المحافظة ، يدركون جيدا ان جثة صدام لاوجود لها بعد الان ؛ و قد امست طعمة لكلاب جائعة ... ؛ علما ان العديد من التكارتة كانوا يطلبون صدام ثارات ... .

وقد اغلقت الشرطة في مدينة العوجة بمحافظة صلاح الدين – 2007 في احدى الشهور / كانون الثاني - ؛ المقبرة التي دفن فيها صدام أمام الزوار دون إعلام مسبق ... , وبرر القائمون على المقبرة إغلاقها المفاجئ ؛ لتنفيذ أعمال الصيانة والتعمير في صالة المقبرة دون إعطاء المزيد من الإيضاحات ... ودفن صدام في قاعة العوجة للمناسبات الدينية وهي عبارة عن حديقة كان صدام بناها في بداية التسعينيات على أرض مغتصبة وهي ليست بمقبرة ... ؛ ولكن شهود عيان في تكريت ذكروا : أن شرطة مدينة العوجة أغلقت مقبرة صدام أمام الزوار بعد الإبلاغ عن حصول انخساف في بناء القبر من ناحية الرأس وانزلاق جانب من معالمه وغوره في باطن الأرض ... ؛ وأكد هؤلاء الشهود أن تربة القبر ابتلعت الجانب الذي يضم الجهة العليا من جثة المدفون صدام من ناحية الصدر والرأس ... ؛ وترددت معلومات نقلها بعض من زاروا المقبرة أن السلطات المشرفة على المقبرة أغلقت فورا أبواب المقبرة ومنعت الناس من الدخول إليه بحجة تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح دون إعطاء أي مبرر حقيقي لما جرى... ؛ وأوضح الشهود أن خسف قبر صدام الجزئي قد يهدد بانخساف القبر كله في غور الأرض وهو ما بدا واضحا من ارتباك القائمين على المقبرة وكيفية تعاملهم مع الحادث الذي له دلالات روحية ومعنوية كبيرة ... .

وأعلن تنظيم داعش تدمير قبر صدام بالكامل لكن مسؤولين بالمنطقة نفوا هذا وقالوا إنه تعرض للنهب وأن أضرارا بسيطة لحقت به ... ؛ وقد قال شهود عيان ان تنظيم داعش فجر قبر صدام عقب دخوله المدينة عام 2014...؛ بينما قال مسؤولون في قوات الحشد الشعبي إلى أن القبر دمرته طائرات الجيش العراقي عقب دخول تنظيم الدولة إلى العوجة في العام 2014، بعدما تمركز مقاتلين وارهابيين داخل القاعة ... و لكن الحشد كان أعلن في وقت سابق أن تنظيم الدولة هو الذي فخخ القبر وفجره كما اسلفنا ... .

وتداول نشطاء عراقيين في عام 2015 مقطع فيديو يُظهر قبر صدّام وقد سُوي بالأرض باستثناء بعض الأعمدة التي كانت تثبت سقف الضريح، وذلك بعد أن حررت كتائب الحشد الشعبي مدينة تكريت من قبضة داعش... ؛ وقد أكد زعيم عشيرة (( البو ناصر)) الشيخ مناف علي الندى في تصريحات صحفية عام 2015 إن قبر صدام نبش ثم تم تفجيره .

وانا اعلم علم اليقين ان بعض الفصائل الاسلامية التي دخلت العوجة مسقط راس اللقيط الملعون ابن صبحة ؛ قامت بنبش كافة قبور القتلة المجرمين وحرقها واخذ ما تبقى من عظام الى مكان مجهول ... ؛ فعن اي جثمان تتحدثين ؟!

ان عظام ابيك اصبحت هشيم تذروه الرياح ؛ وصارت في خبر كان ؛ والارض العراقية ترفض ان تضم بين طبقاتها مجرم سفاح خسيس مثل ابيك النذل ؛ الذي اراد الله له الذل والعار والخزي في الدنيا قبل الاخرة .

انصحك ان تضعي ( قندرة عتكية ) في نعش ابيك الذي سوف نستقبله ان جاء بعد مئة عام بالقنادر والنعل كما ودعناه بالنعل .

ايتها المخبولة المصابة ب ( لوثة بالضمير والعقل والنفس والشرف ) هل تطلبين من الاجيال المحرومة والمظلومة والتي ذاقت الامرين في عهد ابيك المجرم الفاشل البخيل والتي عاصرت كل حروبه وجرائمه ومجاعاته ... ؛ ان تخرج كلها وعن بكرة ابيها لاستقبال النعش الوهمي ؟!

ام تطلبين ذلك من الاجيال الشابة والتي نشأت و ولدت بعد سقوط حكم ابيك الدموي الرهيب ؛ وهل تعتقدين بأن هؤلاء الشباب الذين ذاقوا مختلف انواع الاطعمة وجابوا الدول سفرا ؛ وتنعموا بالحريات الشخصية ؛ وركبوا احدث السيارات والدراجات ؛ وتحدوا كافة المسؤولين ولم يخشوا حاكما او مسؤولا ؛ والذين يشجبوا الحكومات العراقية والساسة بسبب ومن دون سبب وعلى طوال السنة ... الخ ؛ سوف يقبلوا بحكم ابيك الذي كان يسوم العراقيين سوء العذاب , ويسوق الشباب الى محارق الحروب الخاسرة ومقاصل الاعدامات والمقابر الجماعية , والذي قام بقطع اذان الشباب و وشم جباههم بينما هو كان اول الهاربين من مواجهة الامريكان ...؟!

هنالك مثل مصري يقول : ((عشم إبليس في الجنة )) ؛ مثل يقوله المصري لمن يطالب بما ليس من حقه زورا وبهتانا، مستخدما كل الوسائل حتى لو كانت خسيسة للوصول إلى مرامه ومبتغاه...؛ وهذا المثل ينطبق على امنياتك الطوباوية واحلامك الفنتازية وادعاءاتك الكاذبة واوهامك المرضية ... .

لا يخطر ببالك ان هذه الرؤى الضبابية والانقسام والتشرذم السياسي والتخبط الحكومي وجبن وتخاذل بعض ( الخريه والغمان ) من المحسوبين على الاغلبية العراقية الاصيلة الشجاعة ؛ والتدخلات الخارجية والفوضى الداخلية ... الخ ؛ قد تسمح لك ولأمثالك من بقايا العثمنة وايتام النظام الاجرامي الهجين من إعادة عجلة الزمن إلى الوراء ومحاولة إعادة إنتاج النظام التكريتي البعثي الصدامي البائد ... ؛ لأن عجلة الزمن لا تعود إلى الوراء ؛ وان ابناء واحرار الاغلبية والامة العراقية لكم بالمرصاد .