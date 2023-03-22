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تلاوة في مصحف امي ..!


محمد الهاشمي ||

 

كما المؤمنين لهم قرآنهم ، يتلونه في كل صلاة ، فأنا لي قراني الذي حفظته عن أمي …

كانت فاتحة قرآنها تعويذة من وحي الإله : ( ســـور ســــور ..ابوالحسنين ناطور .. واليقره أية الكرسي .. أله معاضد وقصور ..)

مذ كنت طفلاً ، وهي حانيةٌ على سريري الخشبي ، تهزه ذات اليمين وذات الشمال ، يمتد عنقها نحوي ، تستنشق انفاسي مبتهجةً ، تهمس في أُذني بآيٍّ من ذكرها الحكيم : ( لوليله ، فتح طفل .. يا دنيا عشگي الراح .. دمع التبرزل عسل .. وعثوگه ما تنلاح .. يا دنيا كبر الوكت .. فتح عشگنا ورود.. يالشاتل العودين .. خضر فرد عود.. )

تحملني بين احضانها ، وهي تسوِّرُ ذراعيها حولي ، مباهيةٌ  بي الدنيا ، رافعةٌرأسها ، وتتلو ما تيسر لها من كلمات :( ام الــولــد مــدت ذراع

.. مثــل السفينه الشالت شراع

.. والماعدها ولد دنجت للگاع )

ثم تهدهدني بترنيمتها الأزلية ، وهي تحني عليَّ ظهرها كجسرٍ يتيح لك العبور الى الجنة من غير حساب : ( دلول يالولد يابني دللول .. يمه عدوك عليل وساكن الچول.. يمه ما اريد من جدرك غموس ..

والله ولاريد من جيبك فلوس..

ردتك يالولد هيبة او ناموس..)

كبرت انا ، ولا زالت هي تردد على مسامعي شيئاً من مصحفها : (ردت الولد من بعد العيون .. بعد  العمام الما يحنون .. ردتهم بالعمى ودومن يونون..)

ونكبر ، وتكبر معانتاها وصبرها معاً ، كقديس آثر على نفسه أن يصلب فداءاً للخلاص : (گلبي امعلگ من اعروگه.. وعيني تبوگ النوم بوگه

..وريگي صبر يامن يضوگه..)

هكذا هي امي ، صفات نبي ، وصبر نبي ، وكرم نبي ، ورحمة نبي ، وفداء نبي …

النبي يحمل رسالة ، وأمي رسالة ، يوحى لها كما يوحى للنبي  ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) .

امي : سأبقى في محرابك اصلي واتلوا آياتي …

                

realpressfreepress@gmail.com

 

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