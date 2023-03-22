المقالات

الليلة الأولى من شهر رمضان..سجدة المشتاق


محمد مكي آل عيسى ||

 

من أحب لقاء الله سيكون مشتاقاً للقائه بالتأكيد .. ولمّا كانت صلات المؤمن هي معراجه إلى الله . . وهي باب من أبواب لقائه عز وجل .. كان المؤمن مشتاقاً لها لاسيما بعد ساعات من النوم أو العمل

لذا فإن المؤمن الذي يتوجه مشتاقاً لصلاته بعد ساعات من الانشغال يطيل السجدة الأولى . . سجدة لقاء بعد فراق  . .  سجدة المشتاق . .وكأنه بسجدته هذه إنما يلقي على الأرض ما تحمّل من أوزار على ظهره في ساعات انشغاله . . ويفرغ همومه .. ويتخلص من أعباء مجهدة تثقله.

ومع حلول شهر رمضان المبارك شهر الله الأكبر وعيد أوليائه وقد اشتاق له المؤمنون له فما المانع أن تكون الليلة الأولى منه كسجدة المشتاق

وتكون العناية بليلته الأولى عناية خاصة بالغة وخصوصا بعد أن وردنا من طريق أهل البيت عليهم السلام الكثير من الأعمال المندوبة لهذه الليلة وقد ذكر منها الشيخ عباس القمي في كتابه مفاتيح الجنان تسعة عشر عملاً . . هذا العدد الكبير من الأعمال المستحبة له من الأثر البالغ بالتأكيد فهي ليلة البدء . . والبداية لها أثر على الوسط والنهاية

وكما أن القرآن الكريم يحذرنا من أن يكون قيامنا للصلاة قيام الكسالى (وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى ) ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى) فما المانع من أن نحذر الكسل في استقبالنا للصيام وشهره الفضيل ونرفع الهمّة ونشد العزم من الليلة الأولى ونستقبل الشهر بالجد مشمرين عن السواعد داحرين لإبليس وجنده جاعلين الليلة الأولى . .سجدة المشتاق

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تلاوة في مصحف امي ..!
زيارة السوداني الى تركيا؛ بادرة خير وحل المشاكل العالقة..  
سلام يا مهدي..!
السوريين ضحية التآمر الخارجي
الروح في شهر رمضان المبارك. مع هلاله الاول.. والآخر..
أقوال متعارضة في العملية السياسية في العراق
عندما نتوجه بصدق ..
رمضان شهر المهدي "عج"
لا للمساس بطبيعة النجف المادية والمعنوية..!
ظاهر اللاهدفية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
محمد مهدي جاسم : احسنت تقرير مفصل ...
الموضوع :
الادارة والقيادة بين التعجيز والتمكين
محمد علي : اشكر الله سبحانه وتعالى على منّهِ على شيعة أهل البيت عليهم السلام بهذه المرجعية العليا المتمثلة في ...
الموضوع :
رسالة السيد السيستاني الى الشيعة .. لم يقرأها أحد 
ر. ح. ن : هناك تناقض بتصريح الوزير فمن ناحية يقول ان الانتاج الحالي هو 15600 ميغا واط وهذا يجهز 18 ...
الموضوع :
وزير الكهرباء يكشف حجم الانتاج وما يحتاجه العراق
ر. ح. ن : الاتفاقيات التي تحولت إلى تنادر لاتكفي والوزير يجب عليه مطابقة التندر مع الذرعة النهائية كما يجب عليه ...
الموضوع :
وزير الكهرباء يكشف حجم الانتاج وما يحتاجه العراق
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
فيسبوك