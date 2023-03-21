في رحابِ الكافل..!

كوثر العزاوي ||

على عتبة الكافل أوقَفْتُ نفسي مُثخَنةَ الجراح، ومددتُ يَدي ويقيني أنه يسمعني نعم!! "ترى

مقامي وتسمع كلامي"،

سيدي أبا الفضل، يارمز الفداء والوفاء، ياعنوان الغيرة والإباء، مولاي، لم تنس وانت الوفيّ يومًا عصيبًا جدًا قَصَدَتْكَ فيه أمي فأودَعَتني عندك، يوم انتزعوني من حضنها ومِن كنفِ أبي..يوم غَيَّبوني في غياهب سجون البعث السفاح! يومئذٍ قَصَدَتكَ أمي بلهفة المضطر واقفة على عتبتك كسيرة القلب، وخاطَبَتْكَ بلسان الثكلى قائلة:

{يابنَ عليّ، إبنتي بكفالتك ياكافل زينب، ياأبو الغيرة} فكنتَ حقًا عند حسنِ ظنها، وهذا سبيل الاعتقاد.

ومنذ ذلك اليوم، وبعد سنينَ عجاف وإلى يومنا هذا، كلما خذلني القدر ونزلتْ بيَ ملمّة أستشعرتُ معنى أن تكونَ كفيلًا، فقصدتُ بابك لتستقرّ نفسي ويطمئنّ قلبي ولم ينفكّ يناجيك منكسِرًا "ياكافل زينب، وانت بلاشك أهلٌ لحَملِ مسؤولية هذا المشروع الإلهيّ الذي تقلّدتَّهُ وتعهَّدتَ الوفاء به منذ اختارتك زينب كفيلًا لها، وقد أشار إليك أبيك أميرُ المؤمنينَ "عليهِ السلام" قبل رحيلهِ عن الدنيا وهو يلوجُ بنفسه إثر ضربة الشقيّ ابن ملجم لعنه الله قائلا لك: بُنيَّ، أدنُ منّي، ثم أخذَ بيدِ زينب ووضعَها في يدِكَ وقالَ: بُنيّ، هذهِ وديعةٌ منّي إليك، فقلتَ وقد تحادرَت دموعُك على خدّيك: يا أبتاهُ، لأنعمنّكَ عينًا، وأبذلُ كلَّ جُهدي في حفظِها ورعايتِها، فأخذَ أميرُ المؤمنينَ"عليهِ السلام "ينظرُ إليك وإلى زينبَ ويبكي".

إنه والله لمغنَمٌ كبير وكنز ثمين أن يكون لنا نحن خادمات زينب نصيب من كفالتك يابن خير الخلق، وها أنا ببابك أرتجي فكن لي كافلًا كما انا لكَ ولمولاتي خادمة تابعة، ولأمركم منتظرة، فلا أحول ولا أزول حتى يدركنا الأمل الموعود، فهلّا كَفَلْتَني؟.

٢٨-شعبان ١٤٤٤هج

٢١-آذار٢٠٢٣

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