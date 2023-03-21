اوراق عراقية معلقة

عباس الزيدي ||

ببن زوابع الاعداء ورياح العملاء والجبناء يتراجع العراق ويرضخ لوسائل الصغط والابتزاز ويسرق ماله ونفطه وتتبعثر مقدراته ويضيع مستقبل اجياله على رؤوس الأشهاد بنفس الايادي الملوثة لعميل خانع او سارق فاسد مارق اوطامع دون رادع واتخذت هذه الاسباب اشكال وصور متعددة منها ...

1_أحتلال وعربدة واختلال وانتهاك للسيادة ونهب وقتل وإبادة

2_ تشرذم و انقسام دون اكتراث واهتمام

3_ محاصصة وتوافق وفتن وتراشق

4_ مكونات واسرله وكانتونات واتاوات ومافيات

5_عراق بلا قيادة وتخبط دون ريادة

6_ خيانة للعهود وكذب في الوعود

7_ انكفاء وفئوية و وعوائل وحزبية

8_ دجل وكذب ونفاق وانفصال وافتراق ضريبته امتهان وابتذال ورخص وارتزاق

هذا هو الهوان وتلك بعض من اسبابه حيث غابت الثقة في الأغلب الاعم الذي وصلت فيه المطامع والمطامح الى قتل اخيه بصور واشكال مختلفة ومتعددة واصبحت فيه الخيانة صفة وشيمة لمن اسعفه الحظ من قناصي الفرص ومستثمري الفوز ليتصدر مركز القرار

ــــــــــ