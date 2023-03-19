المقالات

الصين وهندسة النظام العالمي الجديد

54 2023-03-19

عباس الزيدي ||

 

مزايا ومواصفات وشروط   تتطلبها الريادة العالمية  ضمن موازين القوى العظمى منها الاقتدار العسكري والقوة والاقتصاديةوحجم  والموارد البشرية والتقدم التكنلوجيا  وشكل التحالفات وغيرها•

الصين اليوم القوة الاقتصادية الأولى في العالم وقوتها العسكرية تتقدم باضطراد ولديها شراكات وتحالفات كثيرة وتقترب بحذر وتعمل بصمت على ضوء استراتيجية هادئة رسمت من خلالها مراحل مختلفة لهندسة وصياعة النظام العالمي الجديد

وهي ميالة للتهدئة وتتجنب  الاصطدام المباشر ولاتميل للتصعيد خلاف روسيا وكثير من الدول العظمى وتاريخ الصين السياسي يشهد بذلك  ولها منهجها والياتها الخاصة المعتمدة ومنها

اولا _  مشروعها  الاقتصادي في  العالم الذي  فرضته بهدوء  كواقع حال رغم تقاطعه  مع مشاريع تنافسية أخرى من خلال اتفاقيات جانبية استراتيجية  وعلى شكل خطوات ومراحل علما انها بسطت نفذها الاقتصادي  في أكثر من قارة منها أفريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا .. الخ

ثانيا _التحالفات  والشراكات  المفتوحة  التي ابرمتها كانت متانية وفي مفاصل معقدة وذات بعد استراتيجي لايقل عن عشرين سنة

ثالثا _ تعاملها مع ازماتها وقضاياها وملفاتها الخاصة امتازت بالحكمة  والعقل وغلبت الحوار على وسائل الضغط الأخرى

رابعا _ دخولها على خط الازمات العالمية وتقريبها لوجهات النظر على ضوء الشراكة ومشاريعها الكبرى  المطروحة   والتي لاتخرج عن سياق  صياغتها  للنظام  العالمي  الجديد بمافيها الحرب الدائرة حاليا   في اوكرانيا ومساعيها الحثيثة لانهاء الحرب وعقد قمة أمريكية _ روسية  مشتركة

خامسا _نجاحها  في حسم  ملفات وإنهاء ملفات شجعها وشجع الآخرين للتعاطي معها  وسوف نجدها رغم  خلافها مع الهند سوف تكون حاضرة مابين الهند وباكستان وملفات أفريقية أخرى

سادسا _  على المستوى العسكري نجحت الصين  في تطوير  امكانياتها ورفع قدراتها وهي تمتلك اكثر من جيش  وآخر رديف يمتلكون قوة هجوميه  واخرى دفاعية برا وبحر  وجوفضائي والحرب الإلكترونية ولديها قدرة  غير تقليدية من أسلحة متطورة وتعتبر بريطانيا من اشد العاملين على تقويم الصين عسكريا •

ان الحكمة والتخطيط الدقيق الذي امتازت به الصين جعلها في الصدارة وسوف  تعيد صياغة وهندسة  النظام العالمي دون صدام  او حروب

(جهاد التبيين )

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا سوف تغرق
الأسد يتكلم بقوة
مجموعة بنات الزهراء عليها السلام..
الصين وهندسة النظام العالمي الجديد
ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الثالث
بين نموذَجَينِ قرآنيَّين..
لسنا كالحمار غباء ولكن لست ادري !!!
العراق شباك تذاكر، قطار العالم الجديد..وخلفان أول الراكبين..!
اعظم ما في الإنسان هو قلبه..
مقام المعرفة بالمقدسات الإسلامية والوصول لمراتب العدالة الإنسانية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 395.26
ريال سعودي 383.14
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.75
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك