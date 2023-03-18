مسمار جحا الامريكي  في البحر الاسود

عباس الزيدي ||

الطائرة الامريكية المسيرة نوع ( MQ-9) التي سقطت في مياه البحر الاسود بسبب مناورة صعبة كما ذكر البنتاغون بعد اعتراضها من قبل مقاتلات روسية حديثة الصنع نوع سوخوي(SU-27) بالقرب من جزيرة القرم بعمق يقترب من الميل البحري مما يجعل من عملية انتشالها غاية في الصعوبة و الذي تصر عليه الولايات المتحدة •

الطائرة ذات تقنيات عالية فهي قاصفة ومقاتلة وتحتوي على اجهزة عالية الدقة للرصد وتقنية للتواصل والاتصالات والتعقب والتصوير الجوي وبرامج خاصة بالتدمير الذاتي حال سقوطها لكل اجهزتها واسلحتها وبرامجياتها حفاظا على التقنية التي فيها •

وجزيرة القرم والبحر الاسود يعتبران منطقة عمليات روسية في حرب اوكرانيا لذلك اي تقرب من تلك المنطقة دون سابق إنذار يعتبر عدواني مالم يتم الابلاغ عنه حتى ولو كان في منطقة الطيران الدولي سيما وان الطائرة اقتربت من مسافات خطرة وممنوعة على مقربة من محيط الاشتباك •

المعالجة الروسية كانت ذكية جدا حيث لم تستخدم الطائرات الروسية ايا من اسلحتها الدفاعية بل قامت باغراق الطائرة المسيرة الامريكية بسيل من الوقود مما أحدث اضطرابا ادى الى سقوطها في البحر •

سجال محتدم في مركز القرار الامريكي بين جناحين فهناك من يدعوا الى الرد بقوة والاخر يدعو الى التهدئة

والجانبين الامريكي و الروسي يصران على بقاء وادامة قنوات الاتصال والتفاهم لتجاوز اي سوء فهم او اشكال يؤدي الى التصعيد •

الادارة الامريكية تصر على عملية أنتشال الطائرة وذلك يتطلب عدد من السفن الخاصة بالمسح والكشف والانقاذ واعداد غير قليلة من البحارة جلهم من المارينز والاستخبارات البحرية مع اجهزة حديثة مما يجعل الخطوط البحرية الدفاعية الروسية وعمقها البري مكشوفة في ظل حرب شرسة ومعركة مصيرية تحري في محيط مدينة باخموت وتهديد واضح على جزيرة القرم مع اوكرانيا تشارك فيها امريكا والناتو بشكل مباشر ... هذا من جهة

ومن جهة اخرى لابد للقطع البحرية الامريكية من اذن دخول صريح للبحر الاسود عن طريق تركيا عبر مضيقي الدردنيل والبسفور اللذان يربطان كل من البحر الابيض المتوسط مع البحر الاسود فهل تزج تركبا نفسها في تلك الحرب •

عملية انتشال الطائرة المسيرة الأمريكية هي بمثابة مسمار جحا في البحر الاسود وسوف تترتب على ذلك قضايا معقدة وآثار وخيمة ويستمر الجدال

ويختلف حينها المقام والمقال

فانتظروا ... اني معكم من المنتظرين

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