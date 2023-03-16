خلجات عبدٍ آبق..

كوثر العزاوي ||

يرجو العودة إلى مولاه..قرّر ثم دنا منه ملتمسًا وعيناه مغرورقتان، كأنهما بريق نجمة.. وقبل أن يُطلق حرفًا بادره ببسمة، ثم قال: سأملي عليك بضع اشجان، واكتب بمداد الروح فأنهُ يَقرؤكَ ويسمعك،

لا بأس..دع عنك الملامة هذه الليلة فلنفسِكَ حقٌّ عليك، وأخبر الله أنك متعَب، وأخبرهُ بأنك تائِهٌ ترتجي نورَه لعَتمَةِ قلبك، أعْترِفْ له بعجزك وإنه وحده القادر على انتشالك، ثم أخبره بأن الأحزان باتت تترى حتى طفح كيل كيانك، وأن السهام تحيط بك من كل جانب، وأن كثيرًا من ساعات العمر مرّت كالسراب فاحتاج عونك، وأخبره عن أشواق قلبك التوّاق اليه وحدَه تسري في شرايين جسدك، واعترف أنك هائم تبحث عن السكينة والطمأنينة في جواره وقل: مَن لي غيرك! خاطبه وألِحّ عليه ليهبكَ وحيًا يحرق كل مافي قلبك ولايبقى فيه سواه! وقل له أنا، مملوكك الضعيف يا إلهي ومولاي وأنا عبدك، فقد أُشهدتك أني رَضيت، ولكني يا الله من فرط ضعفي بكيت فلا تؤاخذني بما اسرفتُ وما جَنيت!

{رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ }

أمّن يُجيبُ المُشتاق إذا ناداهُ بلهفِ قلبِه ويكشفُ بُعد المسافات، فأنت القريب الوحيد الذي يسمع همسهُ ، ويرى شوقَه ويتحسَّسُ صمتَه،

أما جمال الصمت عن الخلق فقد آليتهُ ونبذته، لأتذوّق شهد الكلام معك بعد ان اطمئن قلبي، حين دعوتني بلطفك المطلق { أدعوني استجب لكم} وبين أريد ولا أريد فأنت يا رفيق من يربط على فؤاديَ المكلوم حينما يضجّ ويضيق بما حوى ذرعا ..

وكلّ ما اردّت يومًا وكنت أحدثك به متوسّلًا وأخبئه سِرا بيني وبينك، ها انا ذا تنازلت عنه حُبًا وتضحية، فلا حُبٌّ كحبِّك ولا رفيق كرفقتِك ولا أمنية أجمل وأعذب من القرب منك وفيك وإليك وبك، فهلّا قبِلتَ عبدًا آبقًا فأناب؟!!

٢٣-شعبان١٤٤٤هج

١٦-آذار ٢٠٢٣م