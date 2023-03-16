الامم الاخلاق ما بقيت..!

الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

📍الاطباء عندما يفحصون المريض سريريا ويأخذون له الاختبارات والاشعة يعرفون حجم ونوعية الامراض التي في المريض ....

ولذلك يقبل المريض بأخذ العلاج بل يدفع كل ما يستطيع من الاموال من اجل استعادة عافية بدنه الذي سوف يتركه بعد الموت....

📍علماء وفلاسفة الاخلاق ولانهم يعيشون الطهارة يدركون حجم ونوعية الامراض الاخلاقية والعقد النفسية في المجتمع والافراد والتي فيها فنائهم وهلاكهم وتعاستهم .....

فالامم الاخلاق ما بقيت*** فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا

وهؤلاء العلماء يعطون العلاج بالمجان بل يتوسلون بالمجتمع والافراد من اجل اخذ العلاج، ولكن المجتمع لا يعبأ بهم ولا يهتم بشانهم ولعل بعضهم يستهزئ ويسخر منهم. مع ان اخذ العلاج فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة.

📍وهذا هو حال الامم والمجتمعات على مر العصور والدهور، وكل ما جاءت امة لعنت اختها، وهذه الامة لا تختلف عن غيرها من الامم كما اخبر النبي صلى الله عليه واله." لتركبن سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة لا تخطئون طريقهم، ولا يخطأ شبر بشبر، وذراع بذراع، وباع بباع، حتى أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضب لدخلتموه".

📍اللهم ثبتنا على دينك ما احييتنا ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا ارحم الراحمين بحق محمد وال محمد الطيبين الطاهرين.....

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