تخصيصات في مشروع قانون الموازنة..!

سالم مشكور ||
"مشاريع الوزارات بما فيها الاقليم". لماذا مشاريع الاقليم ولهم حصة كاملة في الموازنة؟اين النظام الفدرالي اذن؟.
- "عقود التراخيص بما فيها الاقليم".
بند لتسديد ديون الشركات على الاقليم والبالغة عشرات مليارات الدولارات. بأي حق؟ وأي حق للحكومة الاتحادية أدّاه الاقليم؟. -
اين قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان عقود الاقليم النفطية؟. هل يحق للحكومة ضرب قرار الاتحادية عرض الحائط؟.
- موافقة البرلمان على هذه البنود سيعني الاقرار بقانونية عقود الاقليم وضرب لقرار المحكمة الاتحادية. حسب الخبراء فان ثلثي عائدات نفط الاقليم يذهب للشركات النفطية وفق عقود الشراكة.
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