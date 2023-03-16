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تخصيصات في مشروع قانون الموازنة..!


سالم مشكور ||

 

 "مشاريع الوزارات بما فيها الاقليم". لماذا مشاريع الاقليم ولهم حصة كاملة في الموازنة؟اين النظام الفدرالي اذن؟.

- "عقود التراخيص بما فيها الاقليم".

بند لتسديد ديون الشركات على الاقليم والبالغة عشرات مليارات الدولارات. بأي حق؟ وأي حق للحكومة الاتحادية أدّاه الاقليم؟. -

اين قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان عقود الاقليم النفطية؟. هل يحق للحكومة ضرب قرار الاتحادية عرض الحائط؟.

- موافقة البرلمان على هذه البنود سيعني الاقرار بقانونية عقود الاقليم وضرب لقرار المحكمة الاتحادية. حسب الخبراء فان ثلثي عائدات نفط الاقليم يذهب للشركات النفطية وفق عقود الشراكة.

 

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