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العالم يتوجس من حرب القرن


علي الزبيدي ||

 

باحث ومحلل سياسي

 

فـي حـال نـشـوب مـواجـهـة عـسـكريـة

اشاعت العديد من القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي ان امريكا واسرائيل تحضر  لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران ومواقعها النووية

وجاء رد الفعل الايراني مزلزلا لمًا يعنيه هذا التهديد على خطورة  للامن القومي والاستراتيجي لإيران والمنطقة  برمتها

وتكاثرت هذه التكهنات في الاونة الاخيرة بعد الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الامريكي والضباط الاميركيين في البنتاغون الى عدد من دول المنطقة منها الاردن والكيان الصهيوني والعراق ودولا اخرى

وتاخذ ايران اي تهديد من قبل امريكا او اسرائيل على محمل الجد وهي دوما تحسب حسابها وتظهر قوتها من خلال المناورات العسكرية التي تقوم بها على مختلف الجبهات  من حدودها الدولية

 واخيرا إيـران تـرسـل رسـائـل شـديـدة الـلـهـجـة إلـى إسرائـيـل.. *هـذه فـحـواهـا*

ألمحت إيران إلى أنها ستستهدف مخازن الأسلحة الكيماوية والبيولوحية في إسرائيل في حال نشب مواجهة عسكرية بين الطرفين.

جاء ذلك خلال تهديدات شديدة اللهجة أوصلتها إيران إلى إسرائيل عبر دول أوروبية، حيث أرسلت ملفا يحتوي على خرائط وصور لمخازن أسلحة نووية وبيولوجي وكيميائية داخل إسرائيل...

وذلك وفق ما أفاد الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم نقلاً عن قناة الجزيرة.

وبحسب ما ورد، فإنه تم التقاط معظم الصور من الأرض (بواسطة أشخاص وليس عبر الأقمار الصناعية)، تعتبرها إيران أهدافا مشروعة في حالة أي هجوم إسرائيلي يستهدف أراضيها.

يشار إلى أن إسرائيل تواصل العمل من أجل شن هجوم عملياتي على المنشآت النووية الإيرانية، ويعد الجيش الإسرائيلي الخطط حيال ذلك، في ظل تعثر الملف النووي الإيراني.

وتمارس إسرائيل معركتها الخفية تجاه إيران باستهداف المسؤولين العسكريين والخبراء في الملف النووي الإيراني حيث طالت يد الموساد العديد منهم.

ومؤخرا استهدفت إسرائيل بطائرات انتحارية مفخخة مصنعا للصواريخ الإيرانية في أصفهان. وقبلها في نطنز  واغتيال العلماء الايرانيين في مجال الطاقة النووية والذرية وصاحبها تجنيد الجواسيس الايرانيين من قبل الولايات المتحدة الامريكيه

من ناحية اخرى يجدر الاشارة الى ان العلاقات الايرانية الامريكية منذ سقوط شاه إيران الحليف الامريكي الاقوى في المنطقة تدهورت العلاقات الامريكية الايرانية بشكل خطير لما رفع الامام الراحل الخميني شعا امريكا الشيطان الاكبر وكذل قولته المشهورة علاقة ايران وامريكا كعلاقة الذئب بالحمل وهو توصيف دقيق وخطير اي ان هذه العلاقة لن ولم تنصلح لانها علاقة مفترس بفريسته وهذ ما لاترضاه  دولة الولي الفقيه التي تعتبر دولة مرتبطة بالامانة الثاني عشر الحجة المنتظر عج وهي لن تكون لقمة سائغة لا لامريكا ولا لغيرها وهي اصبحت اليوم تمثل محور للمقاومة للاستكبار العالمي بكل اشكاله متمثلا بامريكا واذنابها في المنطقة وحلف الناتو المنقسم على نفسه من ناحية علاقته بايران  ودل حلف الناتو لاترغب باي مواجهة عسكرية بينها وبين ايران على وجه الخصوص لعلمها بما تمثله ايران مع حليفاتها روسيا والصين ودول محور المقاومة في المنطقة من خطر على منابع الثروة وخصوصا بعد قطع انبوب الغاز الروسي عن اوروبا وما نتج عنه من ازمة للطاق وصعوبة الشتاء القارس لاوروبا هذه السنة وما صاحبه من ارتفاع جنوني لاسعار الغاز والكهرباء لدول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا.

 

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