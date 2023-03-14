ابتلاءات الشيعة !

هادي خيري الكريني ||

نتردد كثيرا من اقحام أنفسنا بمواضيع خارج اختصاصنا ولكن أحجام الكل على الرد يجبرنا بالرد.

جاء رجل للإمام الباقر صلوات الله عليه وقال انت أمام الشيعة قال له لا قال انت عالمهم قال له لا ولكني لست من جهالهم فسأل ما بدا لك .

من نافلة القول ردنا على احد الفراعنة هو من باب الدفاع عن المبادئ بالرغم من ان الموضوع خارج اختصاصنا فلسنا من الجهال ولخلو الذاب عن الطائفة فمن الواجب الرد ولو بالقدر الذي يعطي دافع لأهل الاختصاص التصدي لهذا الأمر.

ظهور فرعون شيعي جديد مثل حميد الياسري تشريني من مخلفات حكومة الكاظمي كفر كل الطائفة الشيعية وفسقها بصلافة غير معهودة وبلا ورع وعلى رؤوس الاشهاد بخطب رنانة مستغلا مصاهرته من احد معتمدي المرجعية العليا وهناك ردود عليه من الفضلاء والعلماء ولكنها خجولة في بعض الأحيان ومتحرجة لسببين الأول هو امر لواء بالحشد الشعبي المقدس ولا اعرف من الذي امر هذا الفرعون وماذا يجيد من القتال او القيادة واجزم انه لا يجيد شيء.

والثاني مصاهرته من احد أبرز معتمدي المرجعية العليا .

ولكنه فرعون ومن يرد على تفرعنه يتهم بمخالفة امر المرجعية الرشيدة العليا

ولا اعرف ما علاقة المرجعية الرشيدة بمعمم لا يتورع من مهاجمة التشيع مرة لا يوجد شيعة خارج العراق والحسين علمه حب الأوطان وخارج العراق لايوجد شيعة انما (.......) في أحسن أحوال فرعون هو سماهم خارج اسوار الوطن .

ومرة هناك حسين عليه السلام مزيف وعند حميد حسين عليه السلام حقيقي ( وكبار المراجع بما فيهم مرجعية الإمام السيستاني ليسوا عراقين وكذالك الشيخ البشير والشيخ محمد إسحاق ال فياض دام ظلالهم ) فما هو الوطن بعرف فرعون ؟

والشيعة والتشيع عابرة للاطان واغلب مراجعنا من أصول غير عراقية ومنهم السيد الاصفهاني والسيد الخوئي والسيد عبد الاعلى والشيخ الغروي والشيخ مرتضى البروجردي والسيد السيستاني والشيخ بشير النجفي والشيخ محمد إسحاق ال وتطول القائمة أغلب مراجعنا العظام من أصول غير عراقية وهذا لاينفي نسب اغلبهم لرسول الله وحتى أبرز مراجعنا المعاصرين من أصول لبنانية وايرانية .

وآخرها فتوى حميد بكفر كل الساسة المتصدين للمشهد السياسي الشيعي وبلا ورع ولا استثاء ولا حياء لم يفعلها النواصب. ولقد فعلها شيعي معمم متفرعن طغى وتكبر ثم قال انا ربكم الأعلى.

من سقوط الصنم الى الان فرخ المكون الشيعي بلاء لن يحدث على مر التاريخ ولن يتعرض التشيع لتهديد من داخله مثل ما تعرض ويتعرض له الان !

وأهم هذه الفرق الشاذة جند السماء والمولية واليمانية والفراقدة والصرخية والبديري والخالصي واحمد البغدادي واحمد القبنجي والكرعاوي وجواد الخوئي واخرهم فرعون !

هاجم الحكومة الحالية بصلافة بحجة الفساد ولم نسمع منه كلام طيلة فترة المبخوت والسبب لانه صنيعة لهذا الرجل .

من نطلب من المرجعية الرشيدة لجم مثل هؤلاء يقال المرجعية تعرف تكليفها. وكأن فرعون رب الأرباب والرد عليه هو شرك.

والله لو علي ابن ابي طالب صلوات الله عليه حي لشكوى له ما يفعل بنا بحجة الجهاد ونحن في الصف الأول من المجاهدين ولن يتقدم علينا احد بخطوة والله .

ولكننا نراه واجب وغيرنا يراه منة على الوطن وعلينا أن نمر من تحت رمح فرعون ...

اللهم اشهد لست متحزب ولكني من الاطار الشيعي التنسيقي وارى الحكومة الحالية بالرغم من كل خيبات الأمل افضل ما انتجته العملية السياسية وتعمل بجهد باين لتقديم خدمة ومحاربة الفساد بجدية لم تعجب فرعون واظن السبب لان فرعون بعهد المبخوت يتبوء مكان رفيع ولا يرد له طلب .

ولن اذكر مؤسسته الخيرية من أين لها هذه الأموال الطائلة وخوفي تكون مثل أموال هيثم الجبوري من تبرعات أقاربه!

اذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف بيوت الناس بالحجارة !

نطالب الإطار التنسيقي الشيعي حكومة ومجلس نواب تقديم شكوى للقضاء على هذا الفرعون ليكون عبرة لغيره من الفراعنة فلا احد فوق القانون ؟

كاتب مختص بالاحصاء والمال والاقتصاد والسياسة

ـــــــــــــ