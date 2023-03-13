المقالات

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى..!


لمى يعرب محمد ||

 

عندما تحمل فكرا وثوابتَ تكمن في مضامينها خيرا واحسانا، وتدعي إنها جوهر الصلاح والسلام بين الناس جميعا، وتعلن إن جزءك الأول هو قول الوحي في الكتاب المنزل "خير امة أخرجت للناس"، وجزءك المتمم له "أحياء عند ربهم يرزقون"، فتقيم على هذا المنطلق أسس العدل والبناء السليم، وتنبذ كل ما يغوص في غمار ميادين الشيطان، ووسائله المنتشرة في وقتنا هذا بأنواعها المتعددة والمتنوعة.

تبني مدينتك الصغيرة على أساس أعمدة وركائز لا وجود لها، فينقض الجدار ويهوى السقف وتكسر الأبواب، من حيث تعلم ولا تعلم، ويُمَيّع هدم بناءك بأبهى صورة ليجمل لك الفشل فتتقبله مجبرا كما هو، وعندها لا تستطيع ان تمحو عن جبهتك إحراق كتب عقيدتك ،ولو غسلت ما في الأرض من ماء، فيقول لك المخلصان (لحبائل الشيطان)هذا ما وجدناه وهذه نتائجه.

جدية الشيطان في معركته الشرسة وإدراك عملائه، إن هدم كل بناء يعد نصرا مؤزرا، يرجع إلى قصور المعلمين والدعاة وأولياء الأمور، في متابعة ومحاسبة من يعتقدوا أنهم ساجدون لهم إخلاصا، على ركبهم طوال الوقت، أمام بوابة مدينتهم يشعلون لهم سراج الوهم فيطوقون حولهم سككا صدئة تخطف لها الأبصار.

يقول الرجل: الحق أقوله لكم!..

ان كيانكم هذا يدور في نصف دائرة، لا مكمل لنصفها الثاني، وان جميع الطموحات لا تتحقق مادامت قواعد القلاع ركيكة، ومعاول الجُهّال مستمرة بالهدم، وجرثومة الهزالة مغروسة ببنيان ذاتكم، إن أخرتموها أضاعت الصروح بقبابها، ولم يبق منها أثرا، يمسي النور المتلألئ ظلا باهتا، وتنفك السلاسل لتحل سلاسل أجود منها.

يسير الرجل بسرعة ويزرع الوعي في الوجدان، ويعلن رأيه وموقفه الذي ربما لا ضرورة ولا أهمية له عند بعضهم، إيمانا منه بأن المسألة قد بلغت حدا كبيرا من الهدم والفشل، فلا يسمح لأصحاب الرس أن يقدموا على رس نبيهم في البئر، وكفرهم به وجحودهم له..

فنعوذ بالله لنا ولكم من غضبه ونزول نقمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التقارب السياسي السعودي الإيراني واثرة في ميزان القوى العالمية وما هو موقف العراق؟!
كيف صفع بن سَلمان الرئيس الأميركي؟!
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى..!
السيد رئيس الوزراء لتكن مبادرة لكل عراقي فسيلة نخل  
تقارب ايران والسعودية.. اين نحن من هذا الصلح ؟!
موقفٌ مهدويٌ من فيضِ زيارةِ الأربعين..!
قلم مالح..ان مع الصبر نصراً
فراشات انشودة سلام يا مهدي
بيروت... يقولون ونقول..!
الاتفاق الإيراني السعودي وتأثيره الإقليمي السلبي او الإيجابي!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك